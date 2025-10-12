Волевая победа ЦСКА. «Медведи» без трех лидеров повержены

В Чехове состоялся центральный матч седьмого тура мужской OLIMPBET Суперлиги — «Чеховские медведи» принимали ЦСКА. Подмосковный коллектив подошел к встрече с лидером таблицы без трех травмированных лидеров — Александра Котова, Кирилла Котова и Романа Остащенко.
Хороший первый
Самое начало матча хозяевам не удалось — ошибки в атаке обернулись двумя голами полусреднего армейцев Ильи Белевцова, но довольно быстро «медведи» игру стабилизировали, в том числе помог этому тайм-аут их рулевого Владимира Максимова.
Середина стартового получаса осталась за подмосковным коллективом, с 12-й до 26-й минуты ЦСКА забросил всего дважды. Оборона Чехова перестроилась, а голкипер Дмитрий Павленко выдавал привычно надежную игру.
В нападении же разбросались полусредние, особенно этот отрезок матча удался Дмитрию Кандыбину — на его счету четыре гола. Менее результативно, но также полезно сыграли другие юноши в задней линии хозяев — Антон Аксюков и Иван Шельменко, отметившиеся точными дальними попаданиями.
На 24-й минуте, уже после двух тайм-аутов главного тренера ЦСКА Олега Ходькова, преимущество «Чеховских медведей» достигло семи мячей. Вторая пауза подействовала на красно-синих, они наладили атаку и смогли уйти на перерыв, сократив разницу — 14:17.
— Полностью провалили первый тайм, Чехов вел уверенно, — отметил после финального свистка Олег Ходьков. — Думаю, не было должного настроя после того, как узнали, что не будет трех лидеров соперников. Хотели легкими путями победить. Но Чехов — команда с характером, молодые ребята бьются, тем более у себя дома. В перерыве не очень приятно поговорили, но главное, что команда услышала, лучше стали играть в обороне.
Переворот
Большая пауза особых коррективов в ход матча не внесла. Гости продолжали гнаться за чеховцами. И на 36-й минуте подобрались максимально близко — 18:19. Несколько ошибок в нападении в следующие минуты позволили «медведям» снова оторваться — Кандыбин уверенно реализовал два пенальти, еще один мяч добавил Донат Морозов.
Но потом наступило время Дмитрия Холмова. Голкипер ЦСКА, что называется, полноценно вошел в игру, став непреодолимым препятствием для соперников. С 41-й до 48-й минуты он вообще не пропускал, а его партнеры успели забросить четыре мяча подряд. Поведя в счете, ЦСКА больше не позволил вырваться соперникам вперед. Сначала недолго шли качели, а затем опыт капитана Даниила Шишкарева позволил уйти на «плюс 2». За пять минут до конца другой герой второго тайма Егор Кочура сделал счет 31:28, отыграться Чехов не смог, помешали в том числе ошибки в нападении. Финальный свисток зафиксировал на табло счет 30:33.
— Ясно, что у нас не хватает состава, не было ведущих игроков, — сказал после игры Владимир Максимов. — Но пока мы выполняли все, о чем говорили на тренировках, все было хорошо. Во втором тайме пошла индивидуальная игра. Да, два-три мяча забросить удалось, но коллектива, который может решить серьезную задачу, не было. Некоторые наступили на те же грабли, что и в прошлом сезоне.
«Чеховские медведи» потерпели третье поражение в чемпионате за два дня до юбилея легендарного Максимова — 14 октября мэтру исполнится 80 лет.
Двое без поражений
ЦСКА остался во главе таблицы, а после поражения «Зенита» в Ставрополе — и одной из двух команд без проигрышей. Единственная потеря очков пришлась на сенсационную ничью в Снежинске. Второе место делят команды с одинаковым количеством очков, но разным количеством матчей. У «Зенита» 10 баллов после шести встреч, у СКИФа позади семь игр, а у «Пермских медведей» — пять. Команда Валентина Бузмакова единственная, не терявшая очков.
«Чеховские медведи» и «Виктор» отстают на два балла. Дерзко в элитный дивизион ворвался новичок — столичная «Академия», составленная из молодых воспитанников московского гандбола, одержала три победы. И только у омского «Скифа» в графе «Очки» пустота.
Николай Спирчагов