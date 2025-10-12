Волевая победа ЦСКА. «Медведи» без трех лидеров повержены

— Ясно, что у нас не хватает состава, не было ведущих игроков, — сказал после игры Владимир Максимов. — Но пока мы выполняли все, о чем говорили на тренировках, все было хорошо. Во втором тайме пошла индивидуальная игра. Да, два-три мяча забросить удалось, но коллектива, который может решить серьезную задачу, не было. Некоторые наступили на те же грабли, что и в прошлом сезоне.