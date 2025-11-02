Сборная России по гандболу проиграла команде Белоруссии в Минске

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сборная России по гандболу уступила команде Белоруссии в заключительном матче международного товарищеского турнира в Минске.
Встреча завершилась со счетом 34:28 в пользу белорусов.
Ранее россияне обыграли сборную Ирана (37:20) и вторую команду Белоруссии (28:27). По итогам турнира российская команда заняла второе место. Первой стала сборная Белоруссии.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.