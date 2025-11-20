Голы белорусов не помогли их клубам победить в матчах гандбольной Лиги чемпионов

В предварительной группе А гандболисты польского «Кельце» уступили на выезде датскому «Ольборгу» — 34:27. Белорусский линейный гостей Артем Королек отличился три раза и сейчас в его активе 37 мячей. Венгерский «Веспрем» разгромил на своей арене норвежский «Кольстад» — 42:34. Завтра лидеры этой группы гандболисты «Берлина», идущие без потерь, примут в немецкой столице лиссабонский «Спортинг», а в столице Румынии бухарестское «Динамо» попытается добыть первые очки в игре с французским «Нантом». Положение команд: «Берлин» — 14 очков (7 матчей), «Ольборг» — 13 (8), «Веспрем» — 10 (8), «Спортинг» — 8 (7), «Нант» — 8 (7), «Кельце» — 5 (8), «Кольстад» — 2 (8), «Динамо» — 0 (7).
Аутсайдеры группы В гандболисты «Загреба» принимали в хорватской столице лидера немецкий «Магдебург» и проиграли со счетом 35:43. Белорусский разыгрывающий хозяев Игорь Белявский забросил 8 мячей и теперь у него 32 гола, левый крайний Станислав Садовский свой восьмой мяч в ЛЧ. В активе «Магдебурга» стало 16 очков из 16 возможных, а чемпионы Хорватии проиграли все восемь проведенных встреч. Завтра польская «Висла» из Плоцка с белорусом Кириллом Саймойло сыграет в гостях с датским «Гудме». В венгерском Сегеде местный «Пик» примет северомакедонский «Еурофарм Пелистер» из Битолы.
Предварительный этап чемпионской Лиги завершится 12 марта 2026 года, после чего по две лучшие команды из каждой группы получат прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут стыковые поединки за выход в ¼ финала. Решающий этап ЛЧ пройдет
В прошлом сезоне гандболисты «Магдебурга» в пятый раз завоевали Кубок европейских чемпионов, обыграв в финале «Берлин» со счетом 32:26. Чаще других этот трофей выигрывали гандболисты «Барселоны», в активе которых 12 побед. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального клубного турнира (1987, 1989, 1990).