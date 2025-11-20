Голы белорусов не помогли их клубам победить в матчах гандбольной Лиги чемпионов

Аутсайдеры группы В гандболисты «Загреба» принимали в хорватской столице лидера немецкий «Магдебург» и проиграли со счетом 35:43. Белорусский разыгрывающий хозяев Игорь Белявский забросил 8 мячей и теперь у него 32 гола, левый крайний Станислав Садовский свой восьмой мяч в ЛЧ. В активе «Магдебурга» стало 16 очков из 16 возможных, а чемпионы Хорватии проиграли все восемь проведенных встреч. Завтра польская «Висла» из Плоцка с белорусом Кириллом Саймойло сыграет в гостях с датским «Гудме». В венгерском Сегеде местный «Пик» примет северомакедонский «Еурофарм Пелистер» из Битолы.