«Мешков Брест» вышел на первое место в SEHA-лиге

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Мешков Брест» возглавил турнирную таблицу SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ГК "Мешков Брест"

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» хозяева обыграли гандболистов ставропольского «Виктора» со счетом 31:23.

В Санкт-Петербурге действующий победитель этого турнира местный «Зенит» одержал первую викторию в этом сезоне, выиграв у минского СКА — 27:23. Для минчан это первое поражение.

Гандболисты «Машеки» из Могилева проиграли на выезде «Чеховским медведям» с результатом 27:34.

Положение команд: «Мешков Брест» — 8 очков (5 матчей), СКА — 6 (5), «Чеховские медведи» — 5 (5), «Виктор» — 4 (5), «Зенит» — 3 (4), «Машека» — 2 (4).

Предварительный этап завершится 2 марта 2026 года, после чего две лучшие команды получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых поединках.

В решающем поединке прошлого сезона «Зенит» одолел «Чеховских медведей» — 35:34, а в игре за бронзовые награды московский ЦСКА оказался сильнее брестчан — 32:23.