«Это было очень трудное решение». Вяхирева объявила об уходе из французского клуба

О том, что Анне не все нравится во Франции, не так давно в интервью пресс-службе Федерации гандбола России намекала ее старшая сестра Полина Кузнецова: «Как она играет во французском клубе, мне очень нравится. Но не могу сказать, что “Брест” — именно ее команда во всех смыслах. Она там получает огромную нагрузку, играет практически без замен. Тем более что травму получила Ана Грос. Действительно пашет за себя и за того парня, убивается на площадке. Поэтому вижу, что присутствует определенная усталость, и выходные для Ани как праздник. А так мне сложно говорить за нее. Считаю, что Аня вполне адаптировалась, выступая за зарубежные клубы».