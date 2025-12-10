«Это было очень трудное решение». Вяхирева объявила об уходе из французского клуба

Многолетний лидер сборной России по гандболу Анна Вяхирева решила не продлевать контракт с французским «Брестом» и сменит команду по окончании сезона. Заявление правой полусредней было опубликовано пресс-службой «Бреста»: «Хочу объявить, что покину клуб в конце сезона. Это было очень трудное решение, и мой путь продолжится в другой команде. Но работа еще не закончена: я полностью сосредоточена на целях, которые мы перед собой поставили. Давайте сделаем этот сезон особенным».
В комментариях в соцсетях болельщики французского клуба пишут о катастрофе и жалеют об уходе Вяхиревой. Но многие признают — этого следовало ожидать. Так что же пошло не так?
Внешнее спокойствие
За «Брест» россиянка выступает с прошлого сезона. Во Францию она перебралась из норвежского «Вайперс». Скандинавский клуб, с которым Вяхирева пополнила коллекцию титулов победой в Лиге чемпионов, потерпел финансовый крах. В результате весь мощнейший состав «гадюк» разбросало по разным клубам. Анна, ставшая в заключительном сезоне в Норвегии лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, перешла в «Брест» за рекордные для женского гандбола 170 тысяч евро и подписала контракт на два года.
Однако первый сезон во Франции для Вяхиревой сложился непросто. Новых титулов он не принес. Главным барьером для «Бреста» стал «Метц», который был сильнее и в чемпионате Франции, и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Анна при этом лидером клуба не выглядела и с ходу не показала свой высокий уровень.
На второй сезон Вяхирева начала приходить в себя. Хотя на старте тренер Рафаэль Тревель отправлял россиянку играть на край, предпочитая на ее позиции Ану Грос. В начале ноября словенка получила тяжелую травму и надолго выбыла из состава, что помогло возвращению Вяхиревой на любимое место на площадке. Результаты стали радовать: в чемпионате страны «Брест» пока не проигрывает, хотя с «Метцом» еще не встречался. В Лиге чемпионов французский клуб идет лидером своей группы, а Вяхирева занимает восьмое место в списке бомбардиров этого турнира, забросив 44 мяча за 7 матчей.
Внешнее спокойствие было нарушено после первого и пока единственного поражения «Бреста» в сезоне — от «Ференцвароша» в Лиге чемпионов 16 ноября, хотя французский клуб вел по ходу встречи +9. Тогда в местных СМИ пошли инсайды, что у тренерского штаба давно имеются разногласия с руководством и игроками, в том числе и с Вяхиревой.
Вскоре клуб объявил, что тренер Рафаэль Тревель и его помощница Сандрин Марьо, чьи контракты были рассчитаны до 2027 года, уйдут в конце сезона. По слухам, их отставка не связана с желанием Анны поменять команду. Тем не менее 22 ноября спортивный директор «Бреста» Николя Руэ в разговоре с L'Equipe подтвердил, что уход звезды тоже состоится: «Это большая потеря, но мы также ценим везение, что такой выдающийся игрок отдал клубу два сезона».
Почему в Данию?
О том, что Анне не все нравится во Франции, не так давно в интервью пресс-службе Федерации гандбола России намекала ее старшая сестра Полина Кузнецова: «Как она играет во французском клубе, мне очень нравится. Но не могу сказать, что “Брест” — именно ее команда во всех смыслах. Она там получает огромную нагрузку, играет практически без замен. Тем более что травму получила Ана Грос. Действительно пашет за себя и за того парня, убивается на площадке. Поэтому вижу, что присутствует определенная усталость, и выходные для Ани как праздник. А так мне сложно говорить за нее. Считаю, что Аня вполне адаптировалась, выступая за зарубежные клубы».
Инсайд про переговоры Вяхиревой с «Оденсе» сообщил датский TV2. В этом выборе видят две причины — личную и профессиональную. В прошлом сезоне «Оденсе» стал первым датским клубом за 15 лет, который добрался до финала Лиги чемпионов. Как отмечает портал «Быстрый центр», это единственный претендент на победу в главном клубном турнире Европы, где позиция правой полусредней является проблемной. Так что жестко бороться за место в составе не придется. К тому же за «Оденсе» выступают две бывших одноклубницы, с которыми Анна играла в «Вайперс», — Маркета Ержабкова и Рагнхильд Валле Даль. А еще у команды есть тренер-победитель — Якоб Вестергорд, бравший ЛЧ с «Виборгом». В нынешней кампании «Оденсе» идет на втором месте в группе, уступая лидерство текущему клубу Вяхиревой — «Бресту».
Личным мотивом может служить то, что Анне тяжело дается расставание с возлюбленным. «У меня есть молодой человек, он живет в Норвегии, — говорила гандболистка в интервью RT после переезда во Францию. — Тяжело поддерживать отношения. Я такое не люблю. Но надеюсь, что это ненадолго». В соседней Дании возможностей для встреч с любимым появится больше. К тому же скандинавский быт гандболистке подходит больше французского, что читается между строк в ее интервью.
Вяхирева выбрала для своего объявления об уходе интересный момент. Сейчас клубный сезон встал на паузу из-за чемпионата мира, который проходит в Германии и Нидерландах. Заявление гандболистки сделано за день до четвертьфинального матча между сборными Дании, куда она собирается, и Франции, где сейчас выступает.
Российская команда в чемпионате мира участие не принимает, но ФГР активно работает над вопросом допуска. «Убежден, что совместно с руководством IHF добьемся возвращения российских и белорусских гандболистов и гандболисток на международную арену. Во многом определяющим местом для этого может стать очередной конгресс Международной федерации гандбола, который пройдет
В сборной Вяхиреву ждут и всегда ей рады. Год назад, несмотря на травму, она приезжала в расположение национальной команды на сбор. Как рассказывала тогда гандболистка российским журналистам, мыслей сменить гражданство у нее никогда не возникало.