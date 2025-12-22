Юлия Крупенникова: «Очень важно не сдаваться и не опускать руки»

— Можно сказать, что с этого начался полноценный этап в моей спортивной карьере — переход из спортшколы в систему профессионального клуба. Это были совсем иные эмоции и впечатления для юных игроков, которым на тот момент была и я сама. Сразу же ощущалось, что произошел заметный прогресс. Еще в спортшколе я понимала, что моя история с гандболом может сложиться на годы вперед, и это совершенно точно не временное увлечение. Помимо меня, была еще группа девчонок, с которыми мы вместе проделали этот путь, в том числе благодаря поддержке наших первых тренеров. Переход в ЦСКА стал логичным продолжением тех мыслей. Хотя первый сезон получился смазанным из-за того, что он был досрочно завершен из-за пандемии. А вот на следующий год уже случился наш чемпионский триумф.