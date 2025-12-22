Юлия Крупенникова: «Очень важно не сдаваться и не опускать руки»

Юлия Крупенникова прошлым летом вернулась в состав ЦСКА. В 2019—2020 годах она выступала за молодежный состав армейского клуба, а теперь снова решила связать себя с одним из ведущих коллективов страны. О ключевых переменах в карьере, увлечении кулинарией и планах на будущее разыгрывающая рассказала в интервью «СЭ».
Еще в спортшколе понимала, что могу связать жизнь с гандболом
— Твоя история в ЦСКА уникальна тем, что у тебя было целых три разных захода в клуб. Давай разберем их по отдельности. Первый случился в тот момент, когда ЦСКА только начинал свое существование и ты попала в молодежную команду. Как это было?
— Можно сказать, что с этого начался полноценный этап в моей спортивной карьере — переход из спортшколы в систему профессионального клуба. Это были совсем иные эмоции и впечатления для юных игроков, которым на тот момент была и я сама. Сразу же ощущалось, что произошел заметный прогресс. Еще в спортшколе я понимала, что моя история с гандболом может сложиться на годы вперед, и это совершенно точно не временное увлечение. Помимо меня, была еще группа девчонок, с которыми мы вместе проделали этот путь, в том числе благодаря поддержке наших первых тренеров. Переход в ЦСКА стал логичным продолжением тех мыслей. Хотя первый сезон получился смазанным из-за того, что он был досрочно завершен из-за пандемии. А вот на следующий год уже случился наш чемпионский триумф.
— Расскажи чуть подробнее про ту победу в молодежном первенстве. Тем более что она случилась в тот же год, когда основной ЦСКА стал чемпионом страны. Помнишь эти события?
— Воспоминания о том успехе очень хорошо засели в голове. Все-таки это мое первое чемпионство на высоком уровне. А ведь следом было еще и отличное выступление на молодежном чемпионате Европы в составе сборной, когда мы завоевали серебряные награды. Тот год стал для меня очень ярким и эмоциональным.
— Была тогда реальная возможность пробиться в основу ЦСКА? Или же ты понимала, что тебя ждет совсем другой путь?
— Для меня сразу было очевидно, что пробиться в обойму клуба очень тяжело. На тот момент в составе команды выступали и иностранные игроки, а на моей позиции в клубе играли Катя Ильина, Даша Дмитриева и Наташа Чигиринова. Все они — гандболистки очень высокого класса. Пробиться в состав объективно было очень сложно. Да и даже сейчас ежедневная работа вместе с Наташей Чигириновой и Кариной Сабировой дает мне возможность учиться и становиться еще лучше. Могу сказать, что они для меня служат отличным примером того, каким должен быть игрок на позиции разыгрывающего.
В сборной Москвы будто бы крылья вырастали за спиной
— Покидать Москву тебе не пришлось, и ты оказалась в другой столичной команде — «Луче». Было ощущение, что там начинаешь все с чистого листа?
— Переход в «Луч» получился спонтанным, но при этом не был совсем уж неожиданным. Туда вместе со мной в аренду отправились еще несколько игроков из армейской молодежки. Этот переход нельзя назвать простым, потому что предстоял дебют на новом уровне — в Суперлиге. Да и на нас, несмотря на юный возраст, уже на тот момент возлагали большие надежды. На мой взгляд, в первый сезон в «Луче» мы достойно показали себя и многому научились, за что хочется сказать спасибо Николаю Александровичу Измайлову. Для нас, подраставших игроков, тот опыт оказался очень полезным.
— Летом 2022-го ты попала в состав сборной Москвы, собранной из игроков ЦСКА для участия в Спартакиаде сильнейших. Чем запомнился тот период в команде?
— Я наслаждалась и атмосферой в команде, и тренировочным процессом. В тот момент было ощущение, будто бы крылья вырастали за спиной. И прежде всего хотелось больше доказать самой себе, что тебе по силам играть в таком составе и нужно непременно показать все, на что способна.
— На тот момент ситуация была уже совсем иная — иностранцы покинули российский чемпионат и шансов пробиться в состав стало больше. После того турнира были предположения, что твоя история с ЦСКА еще не закончена?
— Не могу сказать, что сильно зацикливалась на этих мыслях. Конечно же, я понимала, что если такой шанс появится, то я обязательно ухвачусь за него. Но и при ином раскладе я бы не стала вешать нос, а продолжила играть и искать новые возможности для своей карьеры. Лучше не закапываться в размышления и просчитывать теоретические варианты, а сфокусироваться на сегодняшнем дне и усердно работать.
— Ты уже упоминала про успешное выступление на молодежном Евро-2021 в Словении, где были завоеваны серебряные медали. После чемпионства с молодежкой ЦСКА обидно было оступиться в финале международного турнира?
— Я воспринимаю то время как очень хороший и плодовитый сезон в моей карьере. Проигрывать всегда неприятно, но то серебро — очень большое достижение для нашей команды. Тем более что эта медаль была добыта на международных соревнованиях, которых сейчас нам всем очень не хватает.
— Новость о рекомендациях со стороны МОК о допуске российских юниорских команд с флагом и гимном к международным стартам получилась очень резонансной. Сама следишь за актуальной новостной повесткой?
— Могу лишь сказать, что мы все очень ждем и надеемся на скорое возвращение на международную арену, но понимаем, что от нас ничего не зависит. Нам остается лишь набраться терпения и ждать позитивных новостей.
Одним из ключевых факторов была злость на саму себя
— Когда и как впервые возник вариант с твоим переходом из «Луча» в ЦСКА?
— В конце прошлого сезона у меня заканчивался контракт с «Лучом», и я получила несколько предложений о продолжении карьеры. Среди них был вариант и с ЦСКА, на котором я и остановила свой выбор. На такое решение повлияли несколько факторов, но ключевые из них — моя связь с клубом и желание еще раз заявить о себе здесь, а также возможность остаться в родном городе, в Москве.
— Были ли сомнения перед принятием решения о возвращении? Ведь в «Луче» ты была лидером, а здесь еще предстоит многое доказать.
— Всегда трудно выходить из своей зоны комфорта, но важно и не пересидеть в ней. А если ты не будешь выбираться из тепличных условий, то упустишь возможности для роста. Да, трудно. Да, тяжело. Но надо быть готовым перебороть все эти сложности. Сочетание упорной работы и большого желания добиться своих целей могут привести тебя к желаемому результату.
— Ты стала одним из героев домашнего матча со «Звездой» в первом туре. Приняла участие в 10 голах команды и помогла отыграть 8 мячей отставания. Идеальный дебют после возвращения?
— Думаю, что можно сказать и так, но убеждена, что способна и на большее. Постаралась сразу же взять под контроль собственные эмоции, чтобы не возникло никакого чувства эйфории. Хорошее разовое выступление — это здорово, но нужно уметь удержать такой уровень игры и перенести его на другие матчи. Когда такие игры в моем исполнении будут систематически повторяться, а команда продолжит добиваться побед, тогда и будет больше поводов, чтобы оставаться довольной собой.
— Как ты считаешь, в отношении тебя справедлива формулировка «воспитанница ЦСКА»?
— Наверное, да (улыбается).
— Это немаловажно в контексте того, что ты стала первым игроком, кто уходил из команды, а затем смог вернуться. Что, на твой взгляд, помогло тебе в этом?
— Одним из ключевых факторов была спортивная злость. Злость на саму себя. Очень хотелось доказать, что мне по силам оказаться в составе ЦСКА и я достойна того, чтобы представлять этот клуб. Очень важно не сдаваться и не опускать руки, особенно в те моменты, когда у тебя что-то не получается с первого раза. Надеюсь, что мой опыт станет примером для других игроков, которые сомневаются в себе, и подтолкнет их к тому, чтобы дотянуться до поставленных целей.
— Были ведь и слухи об интересе к тебе со стороны иногородних клубов. Если бы твоя история сложилась иначе, ты бы рискнула откликнуться на один из таких вариантов или Москва оставалась в приоритете?
— Очень тяжело расставаться с родным городом, которым для меня является Москва. Здесь живет моя семья, здесь буквально вся моя жизнь. Но могу вернуться к своей предыдущей мысли о необходимости выбираться из зоны комфорта. Если бы у меня не было предложения остаться в Москве, то я бы отправилась в клуб за пределами столицы. Потому что очень хочется продолжать расти и получать игровое время. Ведь очень интересно узнать, какого уровня мне под силу достичь.
— Что дальше для тебя — ключевые цели и задачи? Может быть, персональное пожелание самой себе в новом году?
— В новом году я бы хотела себе пожелать побольше позитива и спокойствия. Последнее особенно актуально для моей игровой позиции, чтобы можно было с холодным расчетом действовать на площадке и давать четкие указания одноклубницам. Чтобы совместными усилиями мы привели команду к новым победам и добились самых заветных целей.
Всегда нравилась кулинария
— В одном из прошлых интервью ты упоминала, что учишься в МИИТ на бухгалтера. Должно быть, учеба уже подошла к концу?
— Да, буквально прошлым летом закончила обучение и получила диплом. Помимо этого, у меня есть еще одно образование, среднее специальное — педагог по физической культуре и спорту. В дальнейшем раздумываю над тем, чтобы развиваться в бухгалтерском деле. Как вариант, пойти в магистратуру по направлению, связанному с финансами и менеджментом. Все же есть понимание, что гандбол — это не навсегда. Можно уже сейчас задумываться над тем, что мне может быть полезно и интересно в будущем.
— Ты ведь прежде мечтала стать архитектором — есть ли еще интерес к этой сфере?
— Вот как раз здесь более жесткое разграничение со спортом, поэтому пришлось делать выбор в пользу чего-то одного. Думаю, что интерес к архитектуре уже остался позади.
— Ты из числа тех людей, которым всегда интересно учиться и узнавать что-то новое? Или же это в большей степени инвестиция в саму себя на будущее?
— Скорее у меня это усвоилось еще с детства — совмещение учебы со спортом. Пусть это и не всегда дается просто, но я понимаю важность образования. И тут, опять же, можно вернуться к мысли о том, что гандбол в моей жизни не будет вечным. Но пока что я решила поставить дальнейшую учебу на паузу, чтобы совсем уж не загонять себя в жесткие временные рамки.
— Многие из твоего окружения знают, что ты печешь торты и делаешь это весьма успешно. А кто-то в ЦСКА уже осведомлен об этом твоем хобби? Может, кто-то даже обращался с заказом?
— Да, в ЦСКА практически все знают, что я готовлю тортики. В основном даже десерты. Как-то раз я даже приносила девчонкам меренговый рулет и синнабоны собственного приготовления. Они оценили (улыбается).
— Кулинария тебе наверняка знакома очень хорошо, ведь твои родители — повара. Подталкивали ли они тебя к тому, чтобы ты тоже выбрала для себя это направление?
— Они никогда говорили мне или сестре, что мы должны преуспеть именно в кулинарном ремесле. Просто мне самой всегда нравилась кулинария. Охотно готовлю, когда есть такая возможность.
— Первое приготовленное блюдо, которым очень гордилась?
— Это было в детстве, и я готовила по рецептам из детских кулинарных книг. Мне кажется, мне было лет десять, но точно не помню. Приготовила салат из курицы с ананасом, гранатом и пекинской капустой. Ну, а в целом я очень горжусь тем, как мне удается готовить меренговый рулет, да и отзывы о нем получаю исключительно положительные (улыбается).
— Бывало ли такое, что во время выездов/сборов могла что-то приготовить сама себе по желанию/настроению?
— К счастью, с питанием проблем в моей спортивной карьере никогда не возникало. Так что беспокоиться о том, как себя прокормить во время выездных матчей или сборов, мне не приходилось. Разве что когда-то в детстве подобные ситуации возникали, так что опыт выездной готовки у меня есть.
— Вспомнишь какой-нибудь курьезный случай, связанный с готовкой?
— Однажды я случайно подняла работающий блендер, и сливки разлетелись по всей кухне. Звучит, конечно, комично. Но во время уборки после этого инцидента было не до смеха.
