Легенда гандбола. Умер Анатолий Евтушенко — он дважды делал сборную СССР олимпийским чемпионом

Он был одним из основателей легендарной чемпионской команды МАИ. Сначала Евтушенко выступал за нее как игрок и неоднократно становился чемпионом СССР по гандболу в формате «11 на 11», а позже возглавил команду в качестве главного тренера. Под его руководством МАИ шесть раз выигрывал чемпионат СССР и еще семь раз завоевывал серебряные и бронзовые медали. Успешно коллектив показывал себя и на международной арене — в 1973 году московский клуб стал обладателем Кубка европейских чемпионов.