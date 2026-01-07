Легенда гандбола. Умер Анатолий Евтушенко — он дважды делал сборную СССР олимпийским чемпионом

Двукратный олимпийский чемпион в качестве тренера сборной СССР по гандболу Анатолий Евтушенко скончался на 92-м году жизни. Причины смерти не уточняются.
ФГР скорбит
Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР):
«Во вторник, 6 января, на 92-м году жизни не стало легенды мирового гандбола — заслуженного тренера СССР Анатолия Евтушенко. Федерация гандбола России выражает глубокие соболезнования близким Анатолия Николаевича Евтушенко», — указано в заявлении на сайте.
Анатолий Николаевич родился 1 сентября 1934 года в Горловке. Он был мастером спорта СССР и чемпионом страны как игрок. Под его руководством сборная СССР дважды завоевала золото Олимпийских игр, но на его счету и множество других достижений.
Великий тренер
Он был одним из основателей легендарной чемпионской команды МАИ. Сначала Евтушенко выступал за нее как игрок и неоднократно становился чемпионом СССР по гандболу в формате «11 на 11», а позже возглавил команду в качестве главного тренера. Под его руководством МАИ шесть раз выигрывал чемпионат СССР и еще семь раз завоевывал серебряные и бронзовые медали. Успешно коллектив показывал себя и на международной арене — в 1973 году московский клуб стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
Анатолий Николаевич также тренировал студенческую сборную СССР, которая в 1968-м стала чемпионом мира, а затем на протяжении 20 лет был главным тренером национальной мужской сборной страны. Под его руководством сборная СССР одержала победы на ОИ-1976 в Монреале и ОИ-1988 в Сеуле, а также выиграла серебряные медали ОИ-1980 в Москве. Кроме того, советская команда стала триумфатором чемпионата мира в 1982 году и дважды — серебряным призером мировых первенств, в 1978-м и 1990-м.
После 1990 года Евтушенко продолжил тренерскую карьеру за рубежом. Он возглавлял сборную Кувейта, с которой стал чемпионом Азии и вывел команду на ОИ-1996. Работал и в немецком клубе «Мильбертсхофен», который под его руководством стал вице-чемпионом Германии и добрался до финала Кубка ЕГФ.
Позднее Анатолий Николаевич трудился в Австрии, где и проживал до последних дней. Он работал с женской сборной страны, сотрудничал с титулованным клубом «Хипо», многократным победителем Кубка европейских чемпионов, а также с мужской командой «Файверс».
Планируется, что после кремации урна с прахом Евтушенко будет перевезена в Россию.
«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича Евтушенко.
