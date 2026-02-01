Европейская федерация гандбола отложила вопрос о допуске российских юношей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Исполком Европейской федерации гандбола (EHF) в Хернинге отложил до апреля рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских юношеских сборных на международные турниры.
В марте 2022 года EHF и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
«Вслед за рекомендацией МОК международным федерациям о возвращении молодежных команд из России и Белоруссии к международным соревнованиям, исполком обсудил различные последствия, касающиеся практической реализации, а также для разных вовлеченных стран. Дальнейший анализ условий будет проведен позже, и после официального оглашения позиции IHF исполнительный комитет EHF на своем следующем заседании в апреле примет решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении на сайте EHF.
Следующее заседание исполкома организации пройдет 17 апреля в польской Катовице.