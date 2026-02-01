Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейская федерация гандбола отложила вопрос о допуске российских юношей

EHF отложила решение о возвращении юношеских сборных РФ и Белоруссии на турниры.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Исполком Европейской федерации гандбола (EHF) в Хернинге отложил до апреля рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских юношеских сборных на международные турниры.

В марте 2022 года EHF и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.

«Вслед за рекомендацией МОК международным федерациям о возвращении молодежных команд из России и Белоруссии к международным соревнованиям, исполком обсудил различные последствия, касающиеся практической реализации, а также для разных вовлеченных стран. Дальнейший анализ условий будет проведен позже, и после официального оглашения позиции IHF исполнительный комитет EHF на своем следующем заседании в апреле примет решение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении на сайте EHF.

Следующее заседание исполкома организации пройдет 17 апреля в польской Катовице.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше