Гандболисты сборной Дании выиграли чемпионат Европы

В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. 1 февраля исполком EHF в Хернинге отложил до апреля рассмотрение вопроса о возвращении российских и белорусских юношеских сборных на международные турниры.