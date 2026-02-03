Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) рассмотрит возвращение российских и белорусских юниорских сборных на международные соревнования 27 февраля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).
В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
«В IHF с нетерпением ждут возможности в ближайшее время вновь приветствовать юных спортсменов из России и Белоруссии на гандбольных площадках во время международных стартов», — приводятся слова генерального директора IHF Амаля Халифа.
«27 февраля состоится заседание совета IHF, на котором обсудят возможность участия наших юниорских сборных в ближайших чемпионатах мира и Европы. Не скрою, мы ждем уже конкретных решений, чтобы Федерации гандбола России и Белоруссии в самое ближайшее время смогли скорректировать планы учебно-тренировочных сборов, а наши молодежные команды были готовы вернуться в международный соревновательный процесс», — заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.