Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международная федерация гандбола обсудит возвращение российских юниоров

IHF рассмотрит возвращение юниорных сборных России и Белоруссии на соревнования.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Совет Международной федерации гандбола (IHF) рассмотрит возвращение российских и белорусских юниорских сборных на международные соревнования 27 февраля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

В марте 2022 года российские и белорусские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.

«В IHF с нетерпением ждут возможности в ближайшее время вновь приветствовать юных спортсменов из России и Белоруссии на гандбольных площадках во время международных стартов», — приводятся слова генерального директора IHF Амаля Халифа.

«27 февраля состоится заседание совета IHF, на котором обсудят возможность участия наших юниорских сборных в ближайших чемпионатах мира и Европы. Не скрою, мы ждем уже конкретных решений, чтобы Федерации гандбола России и Белоруссии в самое ближайшее время смогли скорректировать планы учебно-тренировочных сборов, а наши молодежные команды были готовы вернуться в международный соревновательный процесс», — заявил председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше