«Родина» примет участие в предстоящем сезоне чемпионата России по хоккею с мячом

«Родина» оставалась единственным клубом суперлиги, который на данный момент не подтвердил свое участие в чемпионате России. Команда испытывает проблемы с финансированием, а также комплектованием состава на предстоящий сезон. В среду ФХМР направила письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву с просьбой разобраться в ситуации и дать окончательные гарантии по поводу участия команды в чемпионате страны.

«Кировская «Родина» выступит в чемпионате и Кубке России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19, — сказал Мяус. — В пятницу мы получили подтверждение и буквально с минуты на минуту ждем официальной бумаги. В ближайшее время директором клуба станет новый человек, который знает хоккей с мячом и понимает значимость этого вида спорта для региона, однако положительные моменты видны уже сейчас. Сегодня, после обеда, будет опубликован календарь на предстоящий сезон для группы «Запад».