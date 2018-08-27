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12:46 (мск), источник: ТАСС

«Родина» примет участие в предстоящем сезоне чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Кировская «Родина» примет участие в чемпионате и Кубке России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

«Родина» оставалась единственным клубом суперлиги, который на данный момент не подтвердил свое участие в чемпионате России. Команда испытывает проблемы с финансированием, а также комплектованием состава на предстоящий сезон. В среду ФХМР направила письмо губернатору Кировской области Игорю Васильеву с просьбой разобраться в ситуации и дать окончательные гарантии по поводу участия команды в чемпионате страны.

«Кировская «Родина» выступит в чемпионате и Кубке России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19, — сказал Мяус. — В пятницу мы получили подтверждение и буквально с минуты на минуту ждем официальной бумаги. В ближайшее время директором клуба станет новый человек, который знает хоккей с мячом и понимает значимость этого вида спорта для региона, однако положительные моменты видны уже сейчас. Сегодня, после обеда, будет опубликован календарь на предстоящий сезон для группы «Запад».

«Родина» перед стартом сезона-2017/18 имела задолженность перед ФХМР по взносу за прошлый сезон в размере 6 млн рублей и по зарплате перед игроками и сотрудниками клуба. Руководство федерации неоднократно давало кировскому клубу отсрочку, а конечной датой погашения задолженности было 25 декабря 2017 года, в противном случае команда могла быть снята с соревнований суперлиги, однако кировский клуб смог найти финансирование и погасить задолженность 8 января 2018 года. По итогам сезона-2017/18 «Родина» заняла последнее место, набрав три очка.

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