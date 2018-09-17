«Старт» разгромил «Родину» в Кубке России по хоккею с мячом

В группе «Запад» «Старт» из Нижнего Новгорода разгромил «Родину», представляющую Киров, со счётом 7:0. «Строитель» из Сыктывкара был сильнее «Динамо-Казань» (2:6).

Напомним, что «Родина» была допущена к участию в соревнованиях в последний момент. Серьёзные проблемы испытывала и ульяновская «Волга». Оба клуба испытывали серьёзные финансовые трудности и не смогли предоставить гарантии от властей регионов.