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14:14 (мск), источник: ТАСС

Хоккеистам кировского клуба «Родина» выплатили долги по зарплате за 7 месяцев

КИРОВ, 2 октября. /ТАСС/. Игроки кировского клуба по хоккею с мячом «Родина» получили выплаты по долгам по зарплате за 7 месяцев на сумму более 9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

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«В ходе проверки выявлена задолженность по заработной плате за январь — июль 2018 года перед 35 работниками организации на общую сумму более 9 млн рублей. После вмешательства органов прокуратуры выявленные нарушения трудового законодательства устранены, работникам выплачена заработная плата», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на основании постановления Госинспекции труда региона директору автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» вынесено предупреждение, юридическому лицу — штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Родина» испытывает финансовые трудности в течение нескольких лет, власти региона ранее заявляли, что финансовая поддержка клуба из регионального бюджета не предусмотрена. Ранее глава региона Игорь Васильев в интервью ТАСС пояснял, что регион делает ставку на развитие детского спорта, а профессиональные команды должны финансироваться из внебюджетных источников, со своей стороны власти обещали оказать содействие в поиске спонсора. На данный момент спонсором клуба является Кировский филиал ПАО «ТПлюс» (крупнейшая компания России, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения), с компанией заключен договор на 20 млн рублей, однако требуется дополнительное финансирование.

«Родина» была основана в 1934 году. В минувшем сезоне клуб не смог выйти в плей-офф суперлиги. По итогам регулярного чемпионата команда заняла последнее место, набрав три очка. На участие в Кубке и чемпионате России в сезоне-2018/19 годов «Родина» заявилась в последний момент.

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