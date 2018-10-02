Хоккеистам кировского клуба «Родина» выплатили долги по зарплате за 7 месяцев

«В ходе проверки выявлена задолженность по заработной плате за январь — июль 2018 года перед 35 работниками организации на общую сумму более 9 млн рублей. После вмешательства органов прокуратуры выявленные нарушения трудового законодательства устранены, работникам выплачена заработная плата», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на основании постановления Госинспекции труда региона директору автономной некоммерческой организации «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» вынесено предупреждение, юридическому лицу — штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Родина» испытывает финансовые трудности в течение нескольких лет, власти региона ранее заявляли, что финансовая поддержка клуба из регионального бюджета не предусмотрена. Ранее глава региона Игорь Васильев в интервью ТАСС пояснял, что регион делает ставку на развитие детского спорта, а профессиональные команды должны финансироваться из внебюджетных источников, со своей стороны власти обещали оказать содействие в поиске спонсора. На данный момент спонсором клуба является Кировский филиал ПАО «ТПлюс» (крупнейшая компания России, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения), с компанией заключен договор на 20 млн рублей, однако требуется дополнительное финансирование.