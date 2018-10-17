Строительство стадиона для хоккея с мячом на шесть тысяч зрителей началось в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта предстоит сдать в эксплуатацию к марту 2020 года — к проведению в Иркутске чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд. Стадион сможет вместить шесть тысяч зрителей. Особенностью станет то, что его можно будет трансформировать под разные виды спорта.

«В данный момент на объекте идут подготовительные работы, осуществляется вынос инженерных сетей, которые находились на площадке, выемка непригодного грунта и его замещение песчано-гравийной смесью, чтобы через две недели приступить к бетонным работам. Мы для себя составили график с окончанием строительства в марте 2020 года. Это подразумевает, что до весны 2019 года мы должны полностью залить монолитный каркас здания, смонтировать весь металл, и до июня смонтировать все деревянные арки», — сообщил Николаев.

Он уточнил, что строительные работы будут идти в том числе зимой. В пиковые нагрузки на объекте одновременно будут работать до 800 человек, это сотрудники компании- застройщика и привлеченные специалисты иркутских строительных предприятий.