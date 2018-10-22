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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

Определены новые сроки проведения финального этапа Кубка России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Сыктывкаре, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

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Первый полуфинальный матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и архангельским «Водником» состоится 30 ноября. Второй полуфинал между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем» пройдет 1 декабря. Финал намечен на 3 декабря.

Ранее сообщалось, что финальный турнир Кубка России с участием четырех команд должен пройти в конце октября в Сыктывкаре.

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