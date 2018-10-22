Определены новые сроки проведения финального этапа Кубка России
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Сыктывкаре, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Финальный этап Кубка России по хоккею с мячом пройдет с 30 ноября по 3 декабря в Сыктывкаре, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).
Первый полуфинальный матч между хабаровским «СКА-Нефтяником» и архангельским «Водником» состоится 30 ноября. Второй полуфинал между московским «Динамо» и красноярским «Енисеем» пройдет 1 декабря. Финал намечен на 3 декабря.
Ранее сообщалось, что финальный турнир Кубка России с участием четырех команд должен пройти в конце октября в Сыктывкаре.