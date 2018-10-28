Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
СКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард1
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит3
Северсталь2
Хоккей. НХЛ
22:30
Лос-Анджелес Кингз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
15:00
АвтомобилистОТ2
Спартак1
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс5
Сибирь2
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
29.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
29.10
Вегас Голден Найтс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
29.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал1
Ак Барс5
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Питтсбург Пингвинз5
Все события
Фоторепортажи
7Фарфан: взлеты и падения
7Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
18:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Рекорд» победил «Вилле» и вышел в финал Кубка мира по бенди среди женских команд

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иркутский «Рекорд» обыграл шведский «Вилле» в матче ½ финала Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.

Наверх

Игра, прошедшая воскресенье в Швеции, завершилась победой российской команды со счетом 4:1.

В финале «Рекорд» встретится со шведским «Вестеросом», который в своем полуфинале обыграл другой шведский клуб «Скутшер».

 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
Фернандеш принес «Локомотиву» победу в Красноярске
«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»
«Перевоспитаем»: Кадыров приютит Кокорина и Мамаева
Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA
«Барселона» и «Реал» сражаются в класико (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь