«Рекорд» победил «Вилле» и вышел в финал Кубка мира по бенди среди женских команд
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иркутский «Рекорд» обыграл шведский «Вилле» в матче ½ финала Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Иркутский «Рекорд» обыграл шведский «Вилле» в матче ½ финала Кубка мира по хоккею с мячом среди женских команд.
Игра, прошедшая воскресенье в Швеции, завершилась победой российской команды со счетом 4:1.
В финале «Рекорд» встретится со шведским «Вестеросом», который в своем полуфинале обыграл другой шведский клуб «Скутшер».