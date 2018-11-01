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20:01 (мск), источник: Советский спорт

27-й, на старт! «СКА-Нефтяник» усилился перед новым сезоном

Все, что вы хотели знать о стартующем в субботу 3 ноября чемпионате России по хоккею с мячом.

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Источник: Советский спорт

Количество участников чемпионата страны по сравнению с ЧР-2017/18 возросло до 15 команд. К старожилам суперлиги добавился мурманский Мурман.

Семь клубов вступают в новый сезон с новыми главными тренерами. В Енисее Сергея Ломанова-старшего сменил Иван Максимов, в Зорком Андрея Рушкина Валерий Грачев, в Байкал-Энергии Николая Кадакина Андрей Рушкин, в ХК Динамо-Казань Сергея Фирсова Ильяс Хандаев, в Волге Вячеслава Манкоса Сергей Горчаков, в ХК Динамо-Москва Эдуарда Трифонова Сергей Тарасов, в Воднике Олега Батова Николай Ярович.

Мощнее других укрепился действующий чемпион страны хабаровский СКА-Нефтяник. Команду пополнила великолепная тройка: Юрий Викулин, Алан Джусоев и Эрик Петтерссон. Первые двое капитанили в сборной России на двух последних чемпионатах мира. Петтерссон один из лидеров сборной Швеции. Прошлый сезон в Енисее у него не задался, но он не уехал в спокойную Швецию, а принял новый вызов.

Сергей Ломанов-старший передал обязанности главного тренера Енисея Ивану Максимову. Теперь должность Сергея Ивановича старший тренер. Ломанов практически не вмешивается в тренировочный процесс, но продолжает все контролировать.

Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны и сборной России Евгений Иванушкин завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб ХК Динамо-Москва. Он будет помогать исполняющему обязанности главного тренера Сергею Тарасову. На счету Иванушкина в чемпионатах России 1019 мячей в 570 встречах (второй результат в истории чемпионатов страны). Но он наверняка сможет перекрыть это достижение, если возобновит карьеру игрока.

Лучший бомбардир чемпионатов России Сергей Ломанов-мл. (Енисей). В 552 матчах он забил 1060 голов. У Сергея Обухова 958 мячей в 487 встречах.

Самым опытным игроком суперлиги продолжает оставаться московский динамовец Андрей Золотарев. 25 апреля ему исполнилось 47 лет.

Чемпионами России становились восемь клубов (больше других Водник — 9 раз), а медали завоевывали 15 команд из разных городов. Здесь первенство у Енисея, у него 12 комплектов медалей.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

1-й тур

3 ноября, суббота.

Водник — Енисей.

Строитель — СКА-Нефтяник.

Зоркий — Байкал-Энергия.

Родина — Мурман.

Волга — Динамо.

Старт — Динамо-Казань.

Кузбасс — Уральский Трубник.

2-й тур

6 ноября, вторник.

Водник — СКА-Нефтяник.

Строитель — Байкал-Энергия.

Зоркий — Енисей.

Родина — Динамо-Казань.

Старт — Динамо.

Волга — Мурман.

Сибсельмаш — Уральский Трубник.

3-й тур

9 ноября, пятница.

Водник — Байкал-Энергия.

Строитель — Енисей.

Зоркий — СКА-Нефтяник.

Родина — Динамо.

Волга — Динамо-Казань.

Старт — Мурман.

Сибсельмаш — Кузбасс.

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