27-й, на старт! «СКА-Нефтяник» усилился перед новым сезоном
Все, что вы хотели знать о стартующем в субботу 3 ноября чемпионате России по хоккею с мячом.
Все, что вы хотели знать о стартующем в субботу 3 ноября чемпионате России по хоккею с мячом.
Количество участников чемпионата страны по сравнению с ЧР-2017/18 возросло до 15 команд. К старожилам суперлиги добавился мурманский Мурман.
Семь клубов вступают в новый сезон с новыми главными тренерами. В Енисее Сергея
Мощнее других укрепился действующий чемпион страны хабаровский
Сергей
Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов страны и сборной России Евгений Иванушкин завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб ХК
Лучший бомбардир чемпионатов России Сергей
Самым опытным игроком суперлиги продолжает оставаться московский динамовец Андрей Золотарев. 25 апреля ему исполнилось 47 лет.
Чемпионами России становились восемь клубов (больше других Водник — 9 раз), а медали завоевывали 15 команд из разных городов. Здесь первенство у Енисея, у него 12 комплектов медалей.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ
1-й тур
3 ноября, суббота.
Водник — Енисей.
Строитель —
Зоркий —
Родина — Мурман.
Волга — Динамо.
Старт —
Кузбасс — Уральский Трубник.
2-й тур
6 ноября, вторник.
Водник —
Строитель —
Зоркий — Енисей.
Родина —
Старт — Динамо.
Волга — Мурман.
Сибсельмаш — Уральский Трубник.
3-й тур
9 ноября, пятница.
Водник —
Строитель — Енисей.
Зоркий —
Родина — Динамо.
Волга —
Старт — Мурман.
Сибсельмаш — Кузбасс.