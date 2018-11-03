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12:42 (мск), источник: ТАСС

Бендийный клуб «Динамо» рассчитывает вернуться на домашнюю арену в Казани 15 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Казанское «Динамо» рассчитывает провести первый после возвращения на стадион в Казани домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Динамо».

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Ранее член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус сообщил ТАСС, что казанское «Динамо» проведет ближайшие домашние матчи в Ульяновске из-за неготовности льда по причине неблагоприятных погодных условий.

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«Хоккейный клуб “Динамо-Казань” является арендатором стадиона “Ракета”. Руководство клуба прислало нам информационное письмо, в котором было сказано, что по причине неблагоприятных погодных условий было принято решение о приостановке заливки льда до 10 ноября. После этой даты они планируют начать заливку арены, и в случае благоприятных стечений обстоятельств трех дней им будет достаточно. Если все будет хорошо, то мы рассчитываем второй домашний матч провести в Казани, который состоится 15 ноября», — сказали в пресс-службе.

Чемпионат России по хоккею с мячом сезона-2018/19 стартовал 3 ноября. В первом матче турнира «Уральский Трубник» в гостевом матче обыграл кемеровский «Кузбасс» со счетом 5:4.

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