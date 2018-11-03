Бендийный клуб «Динамо» рассчитывает вернуться на домашнюю арену в Казани 15 ноября

«Хоккейный клуб “Динамо-Казань” является арендатором стадиона “Ракета”. Руководство клуба прислало нам информационное письмо, в котором было сказано, что по причине неблагоприятных погодных условий было принято решение о приостановке заливки льда до 10 ноября. После этой даты они планируют начать заливку арены, и в случае благоприятных стечений обстоятельств трех дней им будет достаточно. Если все будет хорошо, то мы рассчитываем второй домашний матч провести в Казани, который состоится 15 ноября», — сказали в пресс-службе.