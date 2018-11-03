Московское «Динамо» обыграло «Волгу» на старте чемпионата России
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло гостевое поражение ульяновской «Волге» в своем стартовом матче в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло гостевое поражение ульяновской «Волге» в своем стартовом матче в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19.
Игра, прошедшая в субботу в Ульяновске, закончилась со счетом 8:4 в пользу динамовцев. В составе победителей
В другом матче дня нижегородский «Старт» на своем льду сыграл вничью с казанским «Динамо» — 2:2.