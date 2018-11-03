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14:53 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Волгу» на старте чемпионата России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло гостевое поражение ульяновской «Волге» в своем стартовом матче в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2018/19.

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Игра, прошедшая в субботу в Ульяновске, закончилась со счетом 8:4 в пользу динамовцев. В составе победителей хет-трик оформил Дмитрий Барбаков.

В другом матче дня нижегородский «Старт» на своем льду сыграл вничью с казанским «Динамо» — 2:2.

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