«СКА-Нефтяник» начал защиту титула чемпиона России с победы над «Строителем»
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «СКА-Нефтяник» нанес поражение сыктывкарскому «Строителю» в своем первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «СКА-Нефтяник» нанес поражение сыктывкарскому «Строителю» в своем первом матче нового сезона чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, состоявшаяся в Сыктывкаре, завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Александр Антипов (13-я минута), Эрик Петтерссон (20 и 39), Павел Рязанцев (28 и 70), Олег Толстихин (73) и Иван Бондаренко (90). У хозяев отличился Никита Свиридов (60), Иван Кораблин (84) отметился автоголом.
Результаты других матчей дня:
«Водник» (Архангельск) — «Енисей» (Красноярск) — 6:4,
«Зоркий» (Красногорск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 3:3,
«Родина» (Киров) — «Мурман» (Мурманск) — 1:3.