«СКА-Нефтяник» начал защиту титула чемпиона России с победы над «Строителем»

Встреча, состоявшаяся в Сыктывкаре, завершилась со счетом 8:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Александр Антипов (13-я минута), Эрик Петтерссон (20 и 39), Павел Рязанцев (28 и 70), Олег Толстихин (73) и Иван Бондаренко (90). У хозяев отличился Никита Свиридов (60), Иван Кораблин (84) отметился автоголом.