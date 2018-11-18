Болельщики эвакуированы со стадиона во время матча чемпионата России
Незадолго до перерыва матча чемпионата России «Уральский трубник» — «Старт» на стадионе в Первоуральске объявлена эвакуация, сообщает паблик «Бенди+» во «Вконтакте».
Незадолго до перерыва матча чемпионата России «Уральский трубник» — «Старт» на стадионе в Первоуральске объявлена эвакуация, сообщает паблик «Бенди+» во «Вконтакте».
Всех болельщиков попросили на выход. По неофициальным данным, неподалеку от арены был обнаружен подозрительный предмет.
Игра была прервана на 45-й минуте при счете 3:3.