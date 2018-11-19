СМИ: Чемпионаты мира по хоккею с мячом будут проводиться в конце марта
ТАСС, 19 ноября. Чемпионаты мира по хоккею с мячом начиная с 2020 года будут проводиться после завершения клубного сезона — в конце марта. Об этом сообщает Шведское радио.
ТАСС, 19 ноября. Чемпионаты мира по хоккею с мячом начиная с 2020 года будут проводиться после завершения клубного сезона — в конце марта. Об этом сообщает Шведское радио.
Отмечается, что соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея с мячом. В настоящее время мировое первенство проводится ежегодно в конце января — начале февраля.
«Со своей стороны мы уже давно просим, чтобы чемпионат мира проводился после завершения сезона, и теперь мы услышали об этом в международной федерации», — прокомментировал информацию глава шведской федерации хоккея с мячом Стиг Бертильссон, которого цитирует Шведское радио.
Чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 1957 года. В 2019 году турнир пройдет в Швеции, в 2020-м — в России. Действующим чемпионом мира является российская национальная команда.