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18:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Чемпионаты мира по хоккею с мячом будут проводиться в конце марта

ТАСС, 19 ноября. Чемпионаты мира по хоккею с мячом начиная с 2020 года будут проводиться после завершения клубного сезона — в конце марта. Об этом сообщает Шведское радио.

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Отмечается, что соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея с мячом. В настоящее время мировое первенство проводится ежегодно в конце января — начале февраля.

«Со своей стороны мы уже давно просим, чтобы чемпионат мира проводился после завершения сезона, и теперь мы услышали об этом в международной федерации», — прокомментировал информацию глава шведской федерации хоккея с мячом Стиг Бертильссон, которого цитирует Шведское радио.

Чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 1957 года. В 2019 году турнир пройдет в Швеции, в 2020-м — в России. Действующим чемпионом мира является российская национальная команда.

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