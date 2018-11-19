СМИ: Чемпионаты мира по хоккею с мячом будут проводиться в конце марта

Отмечается, что соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея с мячом. В настоящее время мировое первенство проводится ежегодно в конце января — начале февраля.

«Со своей стороны мы уже давно просим, чтобы чемпионат мира проводился после завершения сезона, и теперь мы услышали об этом в международной федерации», — прокомментировал информацию глава шведской федерации хоккея с мячом Стиг Бертильссон, которого цитирует Шведское радио.