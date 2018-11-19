Глава FIB подтвердил перенос сроков проведения чемпионата мира по бенди на март — апрель

Ранее Шведское радио сообщило о том, что мировое первенство с 2020 года будет начинаться по завершении клубного сезона — в конце марта. В последние годы чемпионат мира проводился в январе или в январе и феврале.
В марте — апреле за последние 10 лет турнир проводился один раз — в 2015 году в Хабаровске.
«У нас такое уже было, в такое время чемпионат мира проводился, ничего нового здесь нет. Чемпионаты мира 2020 и 2021 годов пройдут в марте — апреле. А дальше будем смотреть», — сказал Скрынник.
«Во-первых, идут чемпионат стран, изменение расписания помогает продлевать сезон, готовиться и выходить в конце сезона на другой уровень. Ну и есть желание, чтобы в России строилось больше крытых катков», — отметил глава FIB.
Турниры 2020 и 2021 годов пройдут в России — в Иркутске и Сыктывкаре соответственно. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Швеции.