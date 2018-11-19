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19:14 (мск), источник: ТАСС

Глава FIB подтвердил перенос сроков проведения чемпионата мира по бенди на март — апрель

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея с мячом (FIB) проведет чемпионат мира 2020 и 2021 годов в марте — апреле, а не в январе — феврале, как было ранее. Об этом ТАСС рассказал президент FIB Борис Скрынник.

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Ранее Шведское радио сообщило о том, что мировое первенство с 2020 года будет начинаться по завершении клубного сезона — в конце марта. В последние годы чемпионат мира проводился в январе или в январе и феврале.

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В марте — апреле за последние 10 лет турнир проводился один раз — в 2015 году в Хабаровске.

«У нас такое уже было, в такое время чемпионат мира проводился, ничего нового здесь нет. Чемпионаты мира 2020 и 2021 годов пройдут в марте — апреле. А дальше будем смотреть», — сказал Скрынник.

«Во-первых, идут чемпионат стран, изменение расписания помогает продлевать сезон, готовиться и выходить в конце сезона на другой уровень. Ну и есть желание, чтобы в России строилось больше крытых катков», — отметил глава FIB.

Турниры 2020 и 2021 годов пройдут в России — в Иркутске и Сыктывкаре соответственно. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Швеции.

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