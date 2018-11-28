«Енисей» победил казанское «Динамо» в матче чемпионата России
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 7:3 в пользу «Енисея». В составе победителей голы забили Алмаз Миргазов (29-я и 76-я минуты), Александр Егорычев (31), Виктор Чернышев (37, 70), Сергей Ломанов (82) и Вячеслав Вдовенко (84). У «Динамо» отличились Олег Рязанов (53), Сергей Обухов (60) и Игорь Ларионов (88).
Иркутский «Байкал-Энергия» одержал победу над московским «Динамо».
Встреча, прошедшая в среду в Иркутске, завершилась со счетом 5:4 в пользу «Байкала-Энергии». В составе победителей отличились Владислав Кузнецов (2-я и 19-я минуты), Евгений Волгужев (24, 88) и Петр Захаров (45). У «Динамо»