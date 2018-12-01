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21:16 (мск), источник: Р-Спорт

Московское «Динамо» победило «Енисей» и вышло в финал Кубка России по бенди

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Московское «Динамо» нанесло поражение красноярскому «Енисею» и пробилось в финал Кубка России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Финала четырех», состоявшаяся в Сыктывкаре, завершилась со счетом 6:2 в пользу столичной команды, в составе которой хет-трик оформил Евгений Филиппов.

Соперником «Динамо» в финале, который пройдет 3 декабря, будет хабаровский «СКА-Нефтяник».

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