Казахстан одержал первую победу на ЧМ-2019 по бенди и вышел в полуфинал
Сборная Казахстана по бенди одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Швеции, и вышла в полуфинал соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по бенди одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Швеции, и вышла в полуфинал соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче за право сыграет в полуфинале Казахстан встречался с победителем группы В командой Норвегии и одержал победу со счетом 4:1. Причем первый тайм завершился вничью — 1:1, а вот во втором — казахстанцы забили три безответных мяча.