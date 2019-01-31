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31 января, источник: Vesti.kz

Казахстан одержал первую победу на ЧМ-2019 по бенди и вышел в полуфинал

Сборная Казахстана по бенди одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Швеции, и вышла в полуфинал соревнований, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче за право сыграет в полуфинале Казахстан встречался с победителем группы В командой Норвегии и одержал победу со счетом 4:1. Причем первый тайм завершился вничью — 1:1, а вот во втором — казахстанцы забили три безответных мяча.

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