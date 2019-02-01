Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом, обыграв финнов

У победителей голы на счету Евгения Дергаева (15-я минута, 81), Максима Василенко (22), Алмаза Миргазова (51), Максима Ишкельдина (52), Артема Бондаренко (67). У проигравших отличились Маркус Кумпуоха (8) и Йими Хейнонен (36).

Соперник россиян по финальной встрече определится в пятницу в другом полуфинале, в котором сыграют команды Швеции и Казахстана. Матч за третье место и финал пройдут 2 февраля.

Сборная России, которая является действующим чемпионом мира, выступала в группе A, где ей противостояли команды Швеции, Казахстана и Финляндии. Россияне проиграли команде Швеции (4:6), одержали победы над сборными Казахстана (22:1) и Финляндии (3:2) и напрямую вышли в полуфинал.