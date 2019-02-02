Швеция со счетом 20:1 разгромила Казахстан в полуфинале ЧМ по бенди
ВЕНЕРСБОРГ (Швеция), 1 фев — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в полуфинале домашнего чемпионата мира, который проходит в Венерсборге.
ВЕНЕРСБОРГ (Швеция), 1 фев — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в полуфинале домашнего чемпионата мира, который проходит в Венерсборге.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой хозяев турнира со счетом 20:1.
В финале турнира шведы сыграют со сборной России. Казахстанцы разыграют бронзу со сборной Финляндии. Оба матча пройдут в субботу.