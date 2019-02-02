Швеция со счетом 20:1 разгромила Казахстан в полуфинале ЧМ по бенди

Швеция со счетом 20:1 разгромила Казахстан в полуфинале ЧМ по бенди

ВЕНЕРСБОРГ (Швеция), 1 фев — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в полуфинале домашнего чемпионата мира, который проходит в Венерсборге.