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00:35 (мск), источник: Р-Спорт

Швеция со счетом 20:1 разгромила Казахстан в полуфинале ЧМ по бенди

ВЕНЕРСБОРГ (Швеция), 1 фев — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею с мячом разгромила команду Казахстана в полуфинале домашнего чемпионата мира, который проходит в Венерсборге.

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Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась победой хозяев турнира со счетом 20:1.

В финале турнира шведы сыграют со сборной России. Казахстанцы разыграют бронзу со сборной Финляндии. Оба матча пройдут в субботу.

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