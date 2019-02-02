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09:56 (мск), источник: ТАСС

Тренер: У сборной Швеции нет шапкозакидательских настроений перед финалом ЧМ по бенди

ВЕНЕРСБОРГ /Швеция/, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хоккеисты сборной Швеции не имеют шапкозакидательских настроений перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом против команды России. Об этом ТАСС сообщил главный тренер шведской сборной Свенне Олссон.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:2 и вышла в финал чемпионата мира. Во втором полуфинале шведы обыграли команду Казахстана со счетом 20:1 и стали вторыми участниками финала. Ранее на групповом этапе шведы обыграли российскую сборную со счетом 6:4.

«Ожидаем в первую очередь настоящей борьбы, ведь завтра, как и год назад, в финале встретятся две лучшие сборные мира. Играть в финале против команды России — это испытание не из легких. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, однако говорить о прогнозах рано. Мы уважаем соперника и подходим к матчу с максимальной концентрацией», — сказал Олссон.

17 января стало известно, что 38-летний нападающий Сергей Ломанов, выступающий за красноярский «Енисей», принял решение завершить карьеру в сборной страны.

«Хоккей, как и любой вид спорта, славится поколениями, игроки уходят, приходит смена. У россиян великолепный состав, и могу сказать, что отсутствие Ломанова не скажется на рисунке игры и уж точно не облегчит нам задачу. Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет, мы приложим все усилия для победы, но победит сильнейший», — добавил тренер.

Матч за третье место и финал пройдут 2 февраля. Начало финальной встречи — 18:00 мск.

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