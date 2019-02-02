Тренер: У сборной Швеции нет шапкозакидательских настроений перед финалом ЧМ по бенди

Источник: РИА "Новости"

В пятницу сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:2 и вышла в финал чемпионата мира. Во втором полуфинале шведы обыграли команду Казахстана со счетом 20:1 и стали вторыми участниками финала. Ранее на групповом этапе шведы обыграли российскую сборную со счетом 6:4.

«Ожидаем в первую очередь настоящей борьбы, ведь завтра, как и год назад, в финале встретятся две лучшие сборные мира. Играть в финале против команды России — это испытание не из легких. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, однако говорить о прогнозах рано. Мы уважаем соперника и подходим к матчу с максимальной концентрацией», — сказал Олссон.

17 января стало известно, что 38-летний нападающий Сергей Ломанов, выступающий за красноярский «Енисей», принял решение завершить карьеру в сборной страны.

«Хоккей, как и любой вид спорта, славится поколениями, игроки уходят, приходит смена. У россиян великолепный состав, и могу сказать, что отсутствие Ломанова не скажется на рисунке игры и уж точно не облегчит нам задачу. Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет, мы приложим все усилия для победы, но победит сильнейший», — добавил тренер.