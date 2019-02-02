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10:05 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по бенди постарается отстоять титул чемпионов мира в финале против шведов

ВЕНЕРСБОРГ /Швеция/, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная России по хоккею с мячом постарается отстоять титул действующих чемпионов мира в финальном матче против команды Швеции. В случае успеха подопечные главного тренера Михаила Юрьева завоюют золотые медали в 12-й раз.

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Источник: РИА "Новости"

Сборные России и Швеции в 18-й раз встретятся в финале чемпионата мира, в восьми случаях российская команда одерживала победу. Всего на ее счету 11 побед на мировых первенствах. Команда Швеции выигрывала чемпионат мира 12 раз.

На пути к финалу нынешнего чемпионата мира сборная России на групповом турнире обыграла команды Казахстана (22:1) и Финляндии (3:2), при этом уступив шведам (4:6) в матче открытия. В четвертьфинале российские игроки из-за нового регламента участия не принимали, получив дополнительный день отдыха, а в полуфинальной встрече мирового первенства вновь обыграли команду Финляндии, но уже со счетом 6:2.

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Шведы жаждут реванша

После финала чемпионата мира 2018 года вратарь шведской сборной Андреас Свенссон в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что главной задачей скандинавской команды будет взять реванш за поражение в решающем матче в Хабаровске. При этом 43-летний вратарь шведской сборной сказал, что его команда заслуживала поражение в том матче.

Делясь впечатлениями о предстоящем матче, Юрьев заявил, что в первую очередь ждет красивой и яркой игры. «После полуфинального матча ко мне подошли представители шведского СМИ и спросили об ожиданиях от игры против команды Швеции, при этом не проведя свой матч ½ финала. Надели корону — хорошо. А что касается финального матча, то я жду красивой игры со стороны обеих команд», — сказал главный тренер.

Нападающий архангельского «Водника» Евгений Дергаев подчеркнул, что не держит в голове предстоящую игру. «Никаких ожиданий и никаких прогнозов. Сегодняшняя игра уже в прошлом — завтрашнюю в голове пока не держим», — отметил хоккеист.

Команда Швеции на групповом турнире также обыграла сборные Финляндии (6:0) и Казахстана (22:1). В четвертьфинале шведы не принимали участия, а в полуфинале вновь обыграли казахскую сборную — 20:1.

Главный тренер команды Свенне Олссон в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что его подопечные уважают соперника и не спешат прогнозировать результат.

«Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний финал, однако говорить о прогнозах рано. Мы уважаем соперника и подходим к матчу с максимальной концентрацией. Завтра нас ждет потрясающий финал», — сказал Олссон.

Кроме того, особым гостем на финальном матче мирового первенства по хоккею с мячом станет вице-премьер РФ Ольга Голодец. Матч пройдет на арене «Венерсборг», начало встречи — 18:00 мск. По состоянию на вечер пятницы продано более двух с половиной тысяч билетов.

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