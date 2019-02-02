Сборная Казахстана по бенди в четвертый раз подряд осталась без медалей ЧМ
Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по бенди в Швеции, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана проиграла Финляндии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по бенди в Швеции, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 8:2 в пользу финнов, которые в первом тайме забросили три безответных мяча.
На групповом раунде сборная Казахстана проиграла три матча в группе А с общим счетом 2:53, уступив Финляндии (0:9) и России со Швецией (в обоих случаях — 1:22). В ¼ финала казахстанцы с результатом 4:1 победили Норвегию и вышли в полуфинал, где снова разгромно проиграли шведам — 1:20.
Сборная Казахстана шесть раз становилась бронзовым призером ЧМ по бенди, но последний раз выигрывала медали в 2015 году. В 2016 году казахстанцы стали четвертыми, также они это сделали и в 2018-м. А вот в 2017 году сборная Казахстана в четвертьфинале проиграла Норвегии.
ЧМ-2019 по бенди завершится сегодня, 2 февраля, финальным матчем Швеция — Россия, который начнется в 21:00 по времени Астаны. На прошлом ЧМ эти же команда также разыгрывали «золото» и тогда победили россияне.