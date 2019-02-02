Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Мн
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист1
Витязь1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор3
Металлург Мг1
Хоккей. КХЛ
17:30
Спартак
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев3
Амур1
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс8
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь1
СКА0
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.02
Виннипег Джетс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
3.02
Торонто Мэйпл Ливз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
3.02
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
3.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.02
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
3.02
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз3
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Чикаго Блэкхокс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк АйлендерсБ0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Калгари Флэймз3
Все события
Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
15От капитана «Локо» до капитана «Спартака»
15:01 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной Финляндии по бенди подал в отставку после матча за 3-е место на ЧМ

ВЕНЕРСБОРГ /Швеция/, 2 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Главный тренер сборной Финляндии Антти Парвиайнен объявил об уходе с поста после матча за третье место на чемпионате мира против команды Казахстана. Об этом он сообщил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная Финляндии победила команду Казахстана со счетом 8:2 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Венерсборге.

«Буду откровенен, я немного расстроен, но лишь потому, что мы играли в матче за третье место. У нас были хорошие шансы пройти сборную России [в полуфинале], но не получилось. С другой стороны, заканчивать турнир на позитивной ноте куда лучше, чем на печальной, хотя это не отменяло наших теоретических шансов на победу в финале», — сказал тренер.

«После игры я поблагодарил команду за проявленное мужество на турнире и сказал, что ухожу из сборной. Сегодня был мой последний матч на посту главного тренера национальной команды. Я уже не так молод, и нужно давать дорогу более молодым кадрам. Я горд, что руководил финской сборной шесть лет, и это была прекрасная история, но, как известно, любой истории в качестве главного тренера сборной приходит конец, и тогда начинается новая история, поэтому всем спасибо», — добавил 59-летний Парвиайнен.

Под руководством Парвиайнена сборная Финляндии завоевала серебряные награды чемпионата мира 2016 года, а также трижды становилась бронзовым призером мирового первенства (2017, 2018 и 2019).

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Ребров полетел со «Спартаком» на сбор в Турцию
«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в ЛЕ
«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из семи поражений подряд
Сборная РФ по бенди постарается отстоять титул чемпионов мира
«Зенит» переиграл «Эльче» в контрольном матче на сборе в Испании
Прогноз букмекеров: «Валенсия» не уедет из Каталонии без гола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь