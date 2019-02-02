Главный тренер сборной Финляндии по бенди подал в отставку после матча за 3-е место на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

В субботу сборная Финляндии победила команду Казахстана со счетом 8:2 в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Венерсборге.

«Буду откровенен, я немного расстроен, но лишь потому, что мы играли в матче за третье место. У нас были хорошие шансы пройти сборную России [в полуфинале], но не получилось. С другой стороны, заканчивать турнир на позитивной ноте куда лучше, чем на печальной, хотя это не отменяло наших теоретических шансов на победу в финале», — сказал тренер.

«После игры я поблагодарил команду за проявленное мужество на турнире и сказал, что ухожу из сборной. Сегодня был мой последний матч на посту главного тренера национальной команды. Я уже не так молод, и нужно давать дорогу более молодым кадрам. Я горд, что руководил финской сборной шесть лет, и это была прекрасная история, но, как известно, любой истории в качестве главного тренера сборной приходит конец, и тогда начинается новая история, поэтому всем спасибо», — добавил 59-летний Парвиайнен.