Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян. По ходу матча отечественные хоккеисты проигрывали 1:3 и 2:4, но сумели одержать победу в овертайме. У победителей отличились Юрий Викулин, Евгений Дергаев, оформивший дубль, и Алмаз Миргазов, забросивший три мяча, включая победный.

Таким образом российская команда защитила титул. В прошлом году в финале чемпионата мира также были обыграны шведы. Соперничество со скандинавской сборной носит принципиальный характер — 18 из 21 раза, когда отечественные хоккеисты играли в финалах мировых первенств, им противостояла команда Швеции. В девяти случаях побеждали россияне, столько же раз верх одерживали шведы.