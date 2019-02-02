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10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
2 февраля, источник: Lenta.Ru

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира

Сборная России по хоккею с мячом обыграла команду Швеции и выиграла чемпионат мира. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян. По ходу матча отечественные хоккеисты проигрывали 1:3 и 2:4, но сумели одержать победу в овертайме. У победителей отличились Юрий Викулин, Евгений Дергаев, оформивший дубль, и Алмаз Миргазов, забросивший три мяча, включая победный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом российская команда защитила титул. В прошлом году в финале чемпионата мира также были обыграны шведы. Соперничество со скандинавской сборной носит принципиальный характер — 18 из 21 раза, когда отечественные хоккеисты играли в финалах мировых первенств, им противостояла команда Швеции. В девяти случаях побеждали россияне, столько же раз верх одерживали шведы.

Следующий чемпионат мира в 2020 году примет Иркутск.

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