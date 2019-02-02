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10Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
2 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Суперкамбэк в финале! Россия — чемпион мира

Наша сборная одержала волевую победу в финале чемпионата мира по хоккею с мячом (6:5 ОТ) над Швецией.

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Швеция — Россия — 5:6 ОТ (3:1, 2:4, 0:1)
Голы России: Дергаев (2), Миргазов (3), Викулин.

В шведском Венерсборге завершился 39-й чемпионат мира по хоккею с мячом. В 26-й раз в своей истории победителем турнира стала сборная России, обыгравшая в финале Швецию в овертайме — 6:5.

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Формула чемпионата такова: 20 сборных поделены на два дивизиона (Турнир А и Турнир В) — в первом выступают сильнейшие команды (8), которые борются за титул, во втором участники (12) бьются за попадание в элиту. При этом было и два дебютанта: Великобритания и Швейцария раньше в бенди на мировом уровне не играли.

В Турнире А восемь сборных разделены на две подгруппы, так же в зависимости от их уровня: две лучшие команды из первой четверки напрямую выходили в полуфинал, две худшие играли с победителями второго квартета в четвертьфинале.

На групповом этапе Россия начала с поражения от хозяев чемпионата шведов (4:6), затем разгромила Казахстан (22:1) и с большим трудом одержала волевую победу над финнами (3:2). В полуфинале с Суоми удалось справиться, затратив чуть поменьше сил (6:2) — правда, после первого тайма счет был равный, 2:2.

Матчи сборной России на ЧМ-2019
Групповой турнир
Швеция — 4:6
Казахстан — 22:1
Финляндия — 3:2
Полуфинал
Финляндия — 6:2
Финал
Швеция — 6:5 ОТ.

Финал получился отличным по сюжету и развязке. Российская сборная весь матч уступала в счете — 0:1, 1:3, 2:4, 3:5. Похожая ситуация была и во встрече на групповом турнире, однако теперь попытки нашей команды отыграться вышли успешными. Юрию Викулину удалось сделать счет 5:5 за минуту до окончания основного времени — игра перешла в овертайм, в котором действовало правило золотого гола.

В дополнительное время россияне выглядели посвежее и больше атаковали. И во втором овертайме игровое преимущество дало результат: Алмаз Миргазов забил шестой гол. Россия — чемпион мира!

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Итоговое положение команд в Турнире А
1. Россия
2. Швеция
3. Финляндия
4. Казахстан
5. Норвегия
6. США
7. Германия
8. Голландия

В последние годы в традиционном противостоянии Россия — Швеция у нашей сборной перевес. За десять лет россияне семь раз выиграли золото чемпионата мира, а с 2013-го остались без победы на турнире лишь однажды.

Медали ЧМ за последние десять лет
Россия — 7 золотых, 3 серебряных
Швеция — 3 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых
Финляндия — 2 серебряных, 4 бронзовых
Казахстан — 4 бронзовых

Павел Климовицкий

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