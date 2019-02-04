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00:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Это для тебя, Россия!»

Сборная России в крутейшем по накалу и развязке финале ЧМ-2019 сохранила титул чемпионов мира по хоккею с мячом.

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— Самовар везете? — выпытывают на досмотре в Шереметьево, когда кофр с чемпионским кубком за пару дней до начала чемпионата мира улетает из Москвы в Гебеборг.

— Кубок. Чемпионский, — но по реакции понятно: никто не верит.

— Ну если золотой, привозите назад! — шутят, оформляя «негабаритку», московские таможенники.

Вольтаж финала

…За два часа на крытую арену в Венерсборге, ставшую для сборной Росссии счастливой в 2013 году, стекаются болельщицкие реки. Молодые шведы — в патриотично-модных желто-синих париках. Те, кто постарше, — в джерси национальной сборной. Россияне тоже здесь: на парковке у арены заметает белую «Шкоду» с питерскими номерами, на трибунах наш триколор с надписями «Кемерово» и «Севмаш», а также болельщики в клубных майках из Хабаровска, Архангельска, Красногорска.

В ресторан уже не попасть — все столики забронированы на финал вперед. Футболки и шапочки с символикой чемпионата мира уже не купить. Но перед главным матчем хоккейного сезона в интернет-продаже появляются несколько сотен билетов. Аншлага шестилетней давности нет, и шведские «пожарные» могут спать спокойно: по официальным данным, финал собирает 4200 зрителей. Российскую сборную на финал выводят под объявление русскоязычного диктора, шведские трибуны «в ответ» поют гимн в унисон. Пробирает. Чувство, что нервы перед финалом отражаются ото льда. Вольтаж накала можно «пощупать» руками.

Шведская аритмия

Шведы начинают «огненно»: первый же заброс Пера Хеллмюрса на Кристоффера Эдлунда выходит эталонным, и один из сильнейших форвардов мирового хоккея укладывает в воротах Романа Черных — 0:1. В результате желто-синего «урагана» в стартовом отрезке мяч может оказаться в воротах сборной России еще трижды. Нам везет. Не дрогнув, сборная России отодвигает игру к центру, а на 13-й минуте догоняет шведов: Евгений Дергаев, удостоенный серьезного доверия тренерского штаба в Венерсборге, хладнокровно реализует 12-метровый за зацеп в радиусе Яниса Бефуса.

Уже к середине первого тайма становится очевидно: «давить» весь матч шведы не намерены, а тут и россияне вынуждают их заниматься утомительным отбором мяча. Расчет Михаила Юрьева логичен: «прихватывать» соперника в центре, до скоростного выхода в финальную фазу атаки. Борьбы, а вместе с ней и стычек хоть отбавляй, а моментов нет аж до 38-й минуты: тайм, уже катящийся к ничьей, взрывают скандинавские ветераны — Йохан Эсплунд и все тот же Хеллмюрс. Первый находит невидимую глазу обычного человека щелку в ближнем углу ворот сборной России, а второй минутой позже выводит на дальний угол свободного Эрика Петтерссона — 1:3. Единственный шанс россиян у ворот Андерса Свенссона — после убойного «выстрела» Александра Егорычева с углового, но 43-летний вратарь достает мяч из-под перекладины.

Провалиться? Воскреснуть!

«После третьего гола я ни о чем не думал — просто хотелось сквозь землю провалиться», — вспомнит после финального свистка Максим Ишкельдин. Но проваливаться сборной России больше было никак нельзя!

Ринуться на владения Свенссона с «открытым забралом» — тоже: шведы, затаившись, только и грезят контратакой. Сборная России на первый взгляд ничего не меняет, но после промаха Ишкельдина госпожа Фортуна улыбается Алмазу Миргазову. Дышится уже полегче — мы в игре. Любимец местной публики Кристоффер Фагестрем, родившийся в соседней деревушке Вергон, что в пяти километрах от главной арены ЧМ-2019, тут же наказывает россиян за ошибку в центральной зоне, но его глупое удаление реализует с углового Дергаев — 3:4. Ну и пусть, что это первый гол после корнера за 14 попыток в противостоянии со шведами, но полетело же!

Пожалуй, именно тогда сборная России осознает всерьез: шведы нервничают. Отсюда и брак в, казалось, идеально выверенных передачах, и невообразимые промахи с нескольких метров, и «перегоревший» взгляд. «Я посмотрел в их глаза и сразу все понял, — скажет уже в раздевалке Алан Джусоев. — Когда они выходили на раскатку, их взгляд “пылал”. А во втором тайме стало понятно: “дергаются” они и мы можем дожать».

Реванш 9 лет спустя

За пятнадцать минут до конца неутомимый Эдлунд, накануне своего 32-летия, раскачивает «качели» финала: первым касанием ловит передачу, вторым — бросает над плечом Черных. И на табло — вновь угрожающие «минус два». Но в российской команде — никакой рефлексии! Очевидно, что физически команда готова отменно: отбегают еще пару таймов. Не зря эти парни крутили велосипед после каждого матча здесь, в Венерсборге! После ответного гола Миргазова тренерский штаб берет тайм-аут, и Юрий Викулин то ли импровизирует, то ли исправляет плохую подачу партнера с углового в гол — бросок капитана сборной переводит игру в овертайм!

Последний сборные России и Швеции играли в «Крылатском» аж 9 лет назад: в 2010-м Даниэль Моссберг впервые «растоптал» российскую оборону, увезя из Москвы тот самый «самовар» (6:5). А через год повторил это уже на легендарном «Медео» в Казахстане. В нынешнем овертайме «в клетку со львом» не торопится никто — цена ошибки высока запредельно. Когда кажется, что уже пора распечатывать бумагу для списков пенальтистов, Ишкельдин и Миргазов во втором «экстра"-тайме плетут такие «кружева» перед шведской обороной, что не понимают, пожалуй, как забивают, даже сами! Долг платежом красен: почти десятилетие — с таким же счетом — реванш в овертайме берем мы.

«Самовар» вернулся!

В Венерсборге из финалистов 2010-го двое — Черных и ныне уже 9-кратный чемпион мира Дмитрий Савельев. А кубок чемпионов мира из рук вице-премьера правительства Российской Федерации Ольги Голодец, специально прибывшей на финал ЧМ-2019 в Швецию, и президента Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника получает Юрий Викулин — второй десятикратный триумфатор за всю историю. «Это для тебя, Россия!» — кричит в камеры счастливый вратарь сборной России Роман Черных. Свое первое золото он, как и Джусоев, и Ишкельдин, и тренерский штаб команды, брал именно в Венерсборге. С той победы наша хоккейная дружина выиграла 6 чемпионатов мира из семи! Кто же теперь скажет, что это — самый обыкновенный город?

…А в воскресенье, 3 февраля, ранним утренним рейсом из Гётеборга в Шереметьево вместе с баулами прилетает и тот самый «самовар». И пусть никакой он не золотой, а воистину серебряный! Но разве это что-то меняет?

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