«Это для тебя, Россия!»
Сборная России в крутейшем по накалу и развязке финале ЧМ-2019 сохранила титул чемпионов мира по хоккею с мячом.
Сборная России в крутейшем по накалу и развязке финале ЧМ-2019 сохранила титул чемпионов мира по хоккею с мячом.
— Самовар везете? — выпытывают на досмотре в Шереметьево, когда кофр с чемпионским кубком за пару дней до начала чемпионата мира улетает из Москвы в Гебеборг.
— Кубок. Чемпионский, — но по реакции понятно: никто не верит.
— Ну если золотой, привозите назад! — шутят, оформляя «негабаритку», московские таможенники.
…За два часа на крытую арену в Венерсборге, ставшую для сборной Росссии счастливой в 2013 году, стекаются болельщицкие реки. Молодые шведы — в
В ресторан уже не попасть — все столики забронированы на финал вперед. Футболки и шапочки с символикой чемпионата мира уже не купить. Но перед главным матчем хоккейного сезона в
Шведы начинают «огненно»: первый же заброс Пера Хеллмюрса на Кристоффера Эдлунда выходит эталонным, и один из сильнейших форвардов мирового хоккея укладывает в воротах Романа Черных — 0:1. В результате
Уже к середине первого тайма становится очевидно: «давить» весь матч шведы не намерены, а тут и россияне вынуждают их заниматься утомительным отбором мяча. Расчет Михаила Юрьева логичен: «прихватывать» соперника в центре, до скоростного выхода в финальную фазу атаки. Борьбы, а вместе с ней и стычек хоть отбавляй, а моментов нет аж до 38-й минуты: тайм, уже катящийся к ничьей, взрывают скандинавские ветераны — Йохан Эсплунд и все тот же Хеллмюрс. Первый находит невидимую глазу обычного человека щелку в ближнем углу ворот сборной России, а второй минутой позже выводит на дальний угол свободного Эрика Петтерссона — 1:3. Единственный шанс россиян у ворот Андерса Свенссона — после убойного «выстрела» Александра Егорычева с углового, но 43-летний вратарь достает мяч
«После третьего гола я ни о чем не думал — просто хотелось сквозь землю провалиться», — вспомнит после финального свистка Максим Ишкельдин. Но проваливаться сборной России больше было никак нельзя!
Ринуться на владения Свенссона с «открытым забралом» — тоже: шведы, затаившись, только и грезят контратакой. Сборная России на первый взгляд ничего не меняет, но после промаха Ишкельдина госпожа Фортуна улыбается Алмазу Миргазову. Дышится уже полегче — мы в игре. Любимец местной публики Кристоффер Фагестрем, родившийся в соседней деревушке Вергон, что в пяти километрах от главной арены ЧМ-2019, тут же наказывает россиян за ошибку в центральной зоне, но его глупое удаление реализует с углового Дергаев — 3:4. Ну и пусть, что это первый гол после корнера за 14 попыток в противостоянии со шведами, но полетело же!
Пожалуй, именно тогда сборная России осознает всерьез: шведы нервничают. Отсюда и брак в, казалось, идеально выверенных передачах, и невообразимые промахи с нескольких метров, и «перегоревший» взгляд. «Я посмотрел в их глаза и сразу все понял, — скажет уже в раздевалке Алан Джусоев. — Когда они выходили на раскатку, их взгляд “пылал”. А во втором тайме стало понятно: “дергаются” они и мы можем дожать».
За пятнадцать минут до конца неутомимый Эдлунд, накануне своего 32-летия, раскачивает «качели» финала: первым касанием ловит передачу, вторым — бросает над плечом Черных. И на табло — вновь угрожающие «минус два». Но в российской команде — никакой рефлексии! Очевидно, что физически команда готова отменно: отбегают еще пару таймов. Не зря эти парни крутили велосипед после каждого матча здесь, в Венерсборге! После ответного гола Миргазова тренерский штаб берет
Последний сборные России и Швеции играли в «Крылатском» аж 9 лет назад: в 2010-м Даниэль Моссберг впервые «растоптал» российскую оборону, увезя из Москвы тот самый «самовар» (6:5). А через год повторил это уже на легендарном «Медео» в Казахстане. В нынешнем овертайме «в клетку со львом» не торопится никто — цена ошибки высока запредельно. Когда кажется, что уже пора распечатывать бумагу для списков пенальтистов, Ишкельдин и Миргазов во втором «экстра"-тайме плетут такие «кружева» перед шведской обороной, что не понимают, пожалуй, как забивают, даже сами! Долг платежом красен: почти десятилетие — с таким же счетом — реванш в овертайме берем мы.
В Венерсборге из финалистов 2010-го двое — Черных и ныне уже 9-кратный чемпион мира Дмитрий Савельев. А кубок чемпионов мира из рук
…А в воскресенье, 3 февраля, ранним утренним рейсом из Гётеборга в Шереметьево вместе с баулами прилетает и тот самый «самовар». И пусть никакой он не золотой, а воистину серебряный! Но разве это