Нападающая шведского АИК Липанова включена в сборную России по бенди на Универсиаду

«Конечно, мне было очень приятно получить вызов в студенческую сборную на Универсиаду в Красноярске. При этом нужно понимать, что это большая ответственность. Я благодарна тренерскому штабу сборной и постараюсь оправдать доверие. Мы все одна сборная, поэтому нашей главной задачей является только победа», — сказала Липанова в беседе с ТАСС по телефону.