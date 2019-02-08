Нападающая шведского АИК Липанова включена в сборную России по бенди на Универсиаду

Состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари — Татьяна Курносова, Анастасия Шелестова, Анастасия Калаш;.
защитники — Анна Леонович, Елизавета Морохотова, Ангелина Родина, Екатерина Спасенко, Анастасия Старкова;.
полузащитники — Карина Липанова, Анастасия Денисова, Виктория Жирякова, Марина Корзухина, Ксения Кунц, Кристина Машинская;.
нападающие — Ольга Богданова, Татьяна Кузнецова, Ксения Пан.
«Конечно, мне было очень приятно получить вызов в студенческую сборную на Универсиаду в Красноярске. При этом нужно понимать, что это большая ответственность. Я благодарна тренерскому штабу сборной и постараюсь оправдать доверие. Мы все одна сборная, поэтому нашей главной задачей является только победа», — сказала Липанова в беседе с ТАСС по телефону.
Главным тренером команды является Александр Межуев.
Женский турнир Универсиады по хоккею с мячом пройдет с 1 по 8 марта на стадионе «Енисей». Россиянки на групповом этапе встретятся с командами Швеции, Норвегии и США.