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16:27 (мск), источник: ТАСС

Нападающая шведского АИК Липанова включена в сборную России по бенди на Универсиаду

МОСКВА, 8 феврала. /ТАСС/. Нападающая шведского АИК Карина Липанова включена в состав женской сборной России по хоккею с мячом для участия в Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

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Состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари — Татьяна Курносова, Анастасия Шелестова, Анастасия Калаш;.

защитники — Анна Леонович, Елизавета Морохотова, Ангелина Родина, Екатерина Спасенко, Анастасия Старкова;.

полузащитники — Карина Липанова, Анастасия Денисова, Виктория Жирякова, Марина Корзухина, Ксения Кунц, Кристина Машинская;.

нападающие — Ольга Богданова, Татьяна Кузнецова, Ксения Пан.

«Конечно, мне было очень приятно получить вызов в студенческую сборную на Универсиаду в Красноярске. При этом нужно понимать, что это большая ответственность. Я благодарна тренерскому штабу сборной и постараюсь оправдать доверие. Мы все одна сборная, поэтому нашей главной задачей является только победа», — сказала Липанова в беседе с ТАСС по телефону.

Главным тренером команды является Александр Межуев.

Женский турнир Универсиады по хоккею с мячом пройдет с 1 по 8 марта на стадионе «Енисей». Россиянки на групповом этапе встретятся с командами Швеции, Норвегии и США.

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