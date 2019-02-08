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16:29 (мск), источник: ТАСС

Мяус: Сборная России по бенди отправляется на Универсиаду боеспособным составом

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Сборная России по хоккею с мячом отправляется на Универсиаду в Красноярск боеспособным составом, перед командой поставлена задача — завоевать золотые медали. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

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Источник: РИА "Новости"

«Студенческая сборная России по хоккею с мячом отправляется на Универсиаду вполне боеспособным составом. Сезон у нас скоротечный, поэтому в сборную поехали ребята, которые играют за разные клубы в основном составе: Николай Коньков, Владислав Кузнецов, Богдан Павенский. Они играют львиную долю времени в составах своих команд, некоторые выходят на замену, то, что они все при командах, дает тренерам возможность для маневра и, на мой взгляд, в Красноярск отправляется вполне боеспособная команда», — сказал Мяус.

«У сборной Швеции будет комплектоваться состав точно по такому же принципу, ведь те команды, которые не пробиваются в плей-офф в национальных чемпионатах или являются кандидатами на вылет из ранней стадии плей-офф, — основные клубы для формирования сборной. При этом, безусловно, основная задача нашей сборной — золотые медали, будем бороться, просто я никогда не люблю говорить, что мы будем первыми заранее», — добавил Мяус.

Полностью состав сборной России на Универсиаду выглядит следующим образом:

Вратари — Артем Катаев («Родина», Киров), Юрий Иванчиков («Старт», Нижний Новгород);.

защитники — Юрий Бондаренко («СКА-Нефтяник», Хабаровск), Николай Коньков («Уральский трубник», Первоуральск), Данил Кузьмин («Водник», Архангельск), Александр Легошин («Динамо», Москва);.

полузащитники — Владислав Веселов («Динамо-Казань»), Егор Дарковский, Денис Петров (оба — «Сибсельмаш», Новосибирск), Виталий Усов, Егор Дашков (оба — «Старт», Нижний Новгород), Богдан Павенский («Кузбасс», Кемерово), Михаил Сергеев («Динамо», Москва), Семен Чупин («Енисей» Красноярск);.

нападающие — Сергей Ган («Сибсельмаш», Новосибирск), Владислав Кузнецов («Байкал-Энергия», Иркутск).

Мужской турнир Универсиады по хоккею с мячом пройдет с 1 по 10 марта на стадионе «Енисей». Россияне сыграют на групповом этапе против команд Белоруссии, Казахстана, Норвегии, Швеции и Финляндии.

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