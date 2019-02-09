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10:56 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» одержал 15-ю победу в ЧР по хоккею с мячом подряд

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» победил сыктывкарский «Строитель» в домашнем матче чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Хабаровске, закончилась со счетом 11:5 в пользу хозяев льда. В составе действующего чемпиона страны хет-трики оформили Юрий Шардаков и Павел Рязанцев.

«СКА-Нефтяник» одержал 15-ю победу в чемпионате подряд. Хабаровчане, выигравшие 21 матч из 22, возглавляют турнирную таблицу.

В параллельном матче иркутский «Байкал-Энергия» на своем льду одолел архангельский «Водник» — 5:2.

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