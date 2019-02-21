Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
20.02
Витязь4
Динамо Мн3
Хоккей. КХЛ
20.02
ХК Динамо1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
20.02
Сочи2
Спартак0
Хоккей. КХЛ
20.02
ЦСКАБ2
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
20.02
Йокерит7
Слован1
Хоккей. КХЛ
20.02
Торпедо НН2
Трактор0
Хоккей. КХЛ
20.02
Нефтехимик0
СКА4
Хоккей. КХЛ
20.02
СеверстальОТ4
Динамо Р5
Хоккей. КХЛ
20.02
Салават ЮлаевОТ3
Ак Барс2
Хоккей. КХЛ
20.02
Сибирь3
Автомобилист4
Хоккей. КХЛ
20.02
Куньлунь6
Адмирал3
Все события
Фоторепортажи
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
18Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду
03:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади

В Москве на Красной площади завершился традиционный турнир по хоккею с мячом среди мальчиков на призы Святейшего Патриарха московского и всея Руси.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Победу одержали юные хоккеисты красноярского «Енисея», переигравшие в финале сверстников из «Кузбасса» (Кемерово).

Третье место заняла московская команда «Крылатское».

Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом в ЛЧ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
5 голов, 2 пенальти, VAR. Как «Сити» выиграл у «Шальке» в ЛЧ
У Дзагоева — кресты. Это 15-я серьезная травма в карьере
Адский гололед. Великий Новгород накануне выступления Медведевой
«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матче
«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь