«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
В Москве на Красной площади завершился традиционный турнир по хоккею с мячом среди мальчиков на призы Святейшего Патриарха московского и всея Руси.
В Москве на Красной площади завершился традиционный турнир по хоккею с мячом среди мальчиков на призы Святейшего Патриарха московского и всея Руси.
Победу одержали юные хоккеисты красноярского «Енисея», переигравшие в финале сверстников из «Кузбасса» (Кемерово).
Третье место заняла московская команда «Крылатское».