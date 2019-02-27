«СКА-Нефтяник» обыграл казанское «Динамо» в чемпионате России по бенди

«СКА-Нефтяник» обыграл казанское «Динамо» в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над казанским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.