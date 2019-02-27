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21:54 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» обыграл казанское «Динамо» в чемпионате России по бенди

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над казанским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В другом матче иркутский клуб «Байкал-Энергия» на выезде взял верх над мурманским «Мурманом» — 5:2.

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