«СКА-Нефтяник» обыграл казанское «Динамо» в чемпионате России по бенди
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над казанским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над казанским «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, состоявшаяся в Казани, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
В другом матче иркутский клуб «Байкал-Энергия» на выезде взял верх над мурманским «Мурманом» — 5:2.