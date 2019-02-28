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10:15 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной РФ по бенди: Задача на Универсиаде — побеждать в каждой игре

КРАСНОЯРСК, 28 фев — РИА Новости, Олег Богатов. Основная цель женской сборной России на Универсиаде в Красноярске — выход в финал, заявил главный тренер национальной команды Александр Межуев.

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Универсиада пройдет 2—12 марта, соперниками россиянок станут команды Швеции, Норвегии и США.

«Мы очень хотим пробиться в финал и встретиться там со сборной Швеции, — сказал Межуев журналистам. — Мы всех соперников уважаем, но наша задача — побеждать в каждом матче. Наши основные надежды связаны с пятью игроками взрослой сборной России, у нас есть две девочки, которые играют в чемпионате Швеции — Карина Липанова и Ольга Богданова».

«Самая сильная сторона сборной Швеции заключаются в том, что все спортсменки играют в очень сильном национальном чемпионате, — отметил тренер. — У них был большой выбор и очень высока конкуренция за место в составе. А у нас практически нет конкуренции. У нас выступают настоящие студентки в возрасте до 24 лет, мы нашли в России всего 17 таких человек. И выбора у нас практически не было».

Специалист считает, что нельзя недооценивать и остальных соперников.

«Сборные Норвегии и США — команды, занявшие третье и четвертое места на последнем чемпионате мира, — добавил Межуев. — И ведущие игроки команды Норвегии выступают в чемпионате Швеции. А американки — фанатки хоккея, которые могут тренироваться по 24 часа в сутки. У них есть проблемы с техникой, потому что они раньше играли в хоккей с шайбой, но их желанию и задору можно позавидовать».

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