Тренер сборной РФ по бенди: Задача на Универсиаде — побеждать в каждой игре

Универсиада пройдет 2—12 марта , соперниками россиянок станут команды Швеции, Норвегии и США.

«Мы очень хотим пробиться в финал и встретиться там со сборной Швеции, — сказал Межуев журналистам. — Мы всех соперников уважаем, но наша задача — побеждать в каждом матче. Наши основные надежды связаны с пятью игроками взрослой сборной России, у нас есть две девочки, которые играют в чемпионате Швеции — Карина Липанова и Ольга Богданова».

«Самая сильная сторона сборной Швеции заключаются в том, что все спортсменки играют в очень сильном национальном чемпионате, — отметил тренер. — У них был большой выбор и очень высока конкуренция за место в составе. А у нас практически нет конкуренции. У нас выступают настоящие студентки в возрасте до 24 лет, мы нашли в России всего 17 таких человек. И выбора у нас практически не было».

Специалист считает, что нельзя недооценивать и остальных соперников.