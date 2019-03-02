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22:03 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нефтяник» сыграет с «Кузбассом» в ¼ финала чемпионата России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» получил в соперники кемеровский «Кузбасс» в первом раунде плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу завершился регулярный чемпионат, который ранее досрочно выиграл действующий чемпион России «СКА-Нефтяник».

Полностью состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — «Кузбасс» (Кемерово);.

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Казань);.

«Енисей» (Красноярск) — «Уральский трубник» (Первоуральск);.

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Водник» (Архангельск).

Серии ¼ финала чемпионата России проводятся до двух побед. Команда с более высоким рейтингом по итогам «регулярки» начнет серию на выезде, второй и, при необходимости, третий матч сыграет дома.

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