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11:33 (мск), источник: Р-Спорт

Женская сборная России по бенди разгромила команду США на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 мар — РИА Новости. Женская сборная России по хоккею с мячом одержала крупную победу над командой США в своем заключительном матче на групповом этапе на Универсиаде в Красноярске.

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Встреча завершилась со счетом 11:1. В составе российской команды шесть мячей забросила Ольга Богданова, дубль сделала Татьяна Кузнецова, по голу забили Ксения Пан, Карина Липанова, Кристина Машинская. Автором первого гола сборной США на турнире стала Микайла Роджерс, реализовавшая пенальти.

Сборная России выиграла все три матча в группе и заняла первое место. Команда США, потерпев три поражения, оказалась на последней четвертой позиции. Согласно формату соревнований, первая и четвертая команды по итогам группового этапа сыграют друг с другом в полуфинале. Таким образом, в среду сборные России и США вновь сыграют между собой.

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