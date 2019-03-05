Женская сборная России по бенди разгромила команду США на Универсиаде

Встреча завершилась со счетом 11:1. В составе российской команды шесть мячей забросила Ольга Богданова, дубль сделала Татьяна Кузнецова, по голу забили Ксения Пан, Карина Липанова, Кристина Машинская. Автором первого гола сборной США на турнире стала Микайла Роджерс, реализовавшая пенальти.

Сборная России выиграла все три матча в группе и заняла первое место. Команда США, потерпев три поражения, оказалась на последней четвертой позиции. Согласно формату соревнований, первая и четвертая команды по итогам группового этапа сыграют друг с другом в полуфинале. Таким образом, в среду сборные России и США вновь сыграют между собой.