«Уральский трубник» обыграл «Енисей» в первом матче ¼ финала ЧР по бенди
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) обыграл «Енисей» (Красноярск) в первом матче ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) обыграл «Енисей» (Красноярск) в первом матче ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Первоуральске завершилась со счетом 3:2.
Следующая встреча серии до двух побед пройдет 8 марта в Ульяновске.