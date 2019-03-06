«Уральский трубник» обыграл «Енисей» в первом матче ¼ финала ЧР по бенди

«Уральский трубник» обыграл «Енисей» в первом матче ¼ финала ЧР по бенди

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) обыграл «Енисей» (Красноярск) в первом матче ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом.