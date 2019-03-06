Сборная России вышла в финал женского турнира по бенди на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с мячом со счетом 10:1 обыграла команду США в полуфинальном матче Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.
КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею с мячом со счетом 10:1 обыграла команду США в полуфинальном матче Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.
Мячи в составе российской команды забили Анастасия Денисова (4-я, 35-я и 60-я минуты), Ольга Богданова (39, 69, 80, 83) и Кристина Машинская (41, 55, 69). У американок отличилась Эрика Леске (87).
В финале соревнований россиянки сыграют с командой Швеции, которая ранее в среду обыграла сборную Норвегии со счетом 12:1. Норвежки сыграют с американками в матче за третье место. Обе встречи состоятся 8 марта.
Универсиада завершится 12 марта.