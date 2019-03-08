Сборная России по бенди одержала четвертую победу подряд на Универсиаде
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по хоккею с мячом выиграла четвертый матч подряд на групповом этапе Универсиады, нанеся поражение команде Швеции.
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости. Мужская сборная России по хоккею с мячом выиграла четвертый матч подряд на групповом этапе Универсиады, нанеся поражение команде Швеции.
Встреча, состоявшаяся в пятницу, завершилась со счетом 7:2, в составе российской команды голы забили Михаил Сергеев (11-я минута), Сергей Ган (27, 69, 71), Богдан Павенский (32, 50), Семен Чупин (39).
Российская команда заняла первое место в группе и в полуфинале сыграет с командой Финляндии, шведы встретятся со сборной Норвегии.