«СКА-Нефтяник» обыграл в серии «Кузбасс» и вышел в полуфинал ЧР
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в серии кемеровский «Кузбасс» и вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хабаровский «СКА-Нефтяник» обыграл в серии кемеровский «Кузбасс» и вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом.
Вторая встреча, прошедшая в Хабаровске в пятницу, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Первый матч также закончился победой «СКА-Нефтяника» (6:4). Хабаровская команда вышла во второй раунд
В другом противостоянии иркутский клуб «Байкал-Энергия» сравнял счет в серии с архангельским «Водником», одержав победу во втором матче со счетом 7:3. Счет в серии до двух побед стал 1−1.