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8«Спартак» вылетел из Кубка России
10Состав сборной России на юношеском ЧМ по фигурному катанию
15:08 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер сборной США: Будем болеть за команду России в финале Универсиады

КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер женской сборной США по хоккею с мячом Кэтрин Свор заявила на пресс-конференции, что в решающем матче Универсиады американки будут поддерживать команду России.

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Источник: Р-Спорт

Американки в пятницу уступили норвежкам во встрече за бронзовые медали — 1:4. Россиянки в финальном матче турнира 8 марта сыграют со шведками. Универсиада проходит 1—12 марта.

«Мы рады находиться здесь и я благодарна за то, как профессионально российские игроки в матче с нами отнеслись к начинающим американским хоккеисткам, — сказала Свор. — Мы обязательно посмотрим финал и будем поддерживать российскую команду. Например, мы приехали с 11 игроками в списке и одним запасным. И в первом тайме один наш игрок получил травму, а потом второй. И сборная России взяла тайм-аут, чтобы дать нам отдохнуть. Они играли очень хорошо, забивали много мячей, но в этой ситуации проявили свое благородство».

Россиянки на предварительном этапе турнира выиграли у американок со счетом 11:1, а в полуфинале победили соперниц с результатом 10:1.

Характеризуя встречу за бронзовые медали, тренер сборной США отметила: «Мы провели очень хороший матч и надежно играли в защите. В чем-то нам удалось сыграть хорошо, в чем-то нет. Но я считаю, что мы достойно провели игру с таким (серьезным) соперником как сборная Норвегии».

«Нет, — сказала Свор, отвечая на вопрос, не закроется ли в ближайшее время проект с развитием бенди в США. — У нас не настолько профессиональные игроки, как в командах России, Швеции и Норвегии. Но мы очень серьезно относимся к этому виду спорта и много работаем над его развитием в США. Для нас это важный вид спорта и мы хотим, чтобы он развивался у нас на родине. И хотим участвовать в крупных международных турнирах».

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