Тренер сборной США: Будем болеть за команду России в финале Универсиады
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер женской сборной США по хоккею с мячом Кэтрин Свор заявила на
КРАСНОЯРСК, 8 мар — РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер женской сборной США по хоккею с мячом Кэтрин Свор заявила на
Американки в пятницу уступили норвежкам во встрече за бронзовые медали — 1:4. Россиянки в финальном матче турнира 8 марта сыграют со шведками. Универсиада проходит
«Мы рады находиться здесь и я благодарна за то, как профессионально российские игроки в матче с нами отнеслись к начинающим американским хоккеисткам, — сказала Свор. — Мы обязательно посмотрим финал и будем поддерживать российскую команду. Например, мы приехали с 11 игроками в списке и одним запасным. И в первом тайме один наш игрок получил травму, а потом второй. И сборная России взяла
Россиянки на предварительном этапе турнира выиграли у американок со счетом 11:1, а в полуфинале победили соперниц с результатом 10:1.
Характеризуя встречу за бронзовые медали, тренер сборной США отметила: «Мы провели очень хороший матч и надежно играли в защите. В
«Нет, — сказала Свор, отвечая на вопрос, не закроется ли в ближайшее время проект с развитием бенди в США. — У нас не настолько профессиональные игроки, как в командах России, Швеции и Норвегии. Но мы очень серьезно относимся к этому виду спорта и много работаем над его развитием в США. Для нас это важный вид спорта и мы хотим, чтобы он развивался у нас на родине. И хотим участвовать в крупных международных турнирах».