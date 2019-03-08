Тренер сборной США: Будем болеть за команду России в финале Универсиады

Источник: Р-Спорт

Американки в пятницу уступили норвежкам во встрече за бронзовые медали — 1:4. Россиянки в финальном матче турнира 8 марта сыграют со шведками. Универсиада проходит 1—12 марта .

«Мы рады находиться здесь и я благодарна за то, как профессионально российские игроки в матче с нами отнеслись к начинающим американским хоккеисткам, — сказала Свор. — Мы обязательно посмотрим финал и будем поддерживать российскую команду. Например, мы приехали с 11 игроками в списке и одним запасным. И в первом тайме один наш игрок получил травму, а потом второй. И сборная России взяла тайм-аут, чтобы дать нам отдохнуть. Они играли очень хорошо, забивали много мячей, но в этой ситуации проявили свое благородство».

Россиянки на предварительном этапе турнира выиграли у американок со счетом 11:1, а в полуфинале победили соперниц с результатом 10:1.

Характеризуя встречу за бронзовые медали, тренер сборной США отметила: «Мы провели очень хороший матч и надежно играли в защите. В чем-то нам удалось сыграть хорошо, в чем-то нет. Но я считаю, что мы достойно провели игру с таким (серьезным) соперником как сборная Норвегии».