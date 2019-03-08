«Уральский трубник» вышел в полуфинал чемпионата России по бенди
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) победил красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) победил красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Ульяновске, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Первоуральска.
Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Уральского трубника», который вышел в полуфинал.
«Енисей» в прошлом сезоне дошел до финала чемпионата России.