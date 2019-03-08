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16:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Уральский трубник» вышел в полуфинал чемпионата России по бенди

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Уральский трубник» (Первоуральск) победил красноярский «Енисей» во втором матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом.

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Встреча, прошедшая в Ульяновске, завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Первоуральска.

Счет в серии до двух побед стал 2−0 в пользу «Уральского трубника», который вышел в полуфинал.

«Енисей» в прошлом сезоне дошел до финала чемпионата России.

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