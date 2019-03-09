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12:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Байкал-Энергия» обыграл «Водник» и вышел в полуфинал чемпионата России

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Иркутский «Байкал-Энергия» пробился в полуфинал плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, одолев в серии ¼ финала архангельский «Водник».

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Решающая встреча, прошедшая в субботу в Иркутске, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Виталий Денисов, еще по мячу забили Антон Шевцов и Иван Соловьев. У гостей отличились Илья Насекин, Олег Пивоваров и Евгений Дергаев.

Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Байкала-Энергии», который стал третьим полуфиналистом чемпионата следом за хабаровским «СКА-Нефтяником» из «Уральским трубником» Первоуральска.

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