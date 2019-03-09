«Байкал-Энергия» обыграл «Водник» и вышел в полуфинал чемпионата России
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Иркутский «Байкал-Энергия» пробился в полуфинал
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Иркутский «Байкал-Энергия» пробился в полуфинал
Решающая встреча, прошедшая в субботу в Иркутске, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Виталий Денисов, еще по мячу забили Антон Шевцов и Иван Соловьев. У гостей отличились Илья Насекин, Олег Пивоваров и Евгений Дергаев.
Счет в серии до двух побед стал 2−1 в пользу «Байкала-Энергии», который стал третьим полуфиналистом чемпионата следом за хабаровским «СКА-Нефтяником» из «Уральским трубником» Первоуральска.