«Байкал-Энергия» обыграл «Водник» и вышел в полуфинал чемпионата России

Решающая встреча, прошедшая в субботу в Иркутске, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда. У победителей дубль оформил Виталий Денисов, еще по мячу забили Антон Шевцов и Иван Соловьев. У гостей отличились Илья Насекин, Олег Пивоваров и Евгений Дергаев.